Рассказываем о новых рейсах из российских городов за границу

Авиакомпании увеличили число рейсов за рубеж из российских регионов. Накануне, 12 сентября, «Аэрофлот» объявил о старте полетных программ из Санкт-Петербурга в столицу Таиланда – Бангкок. В свою очередь «Россия» планирует возобновить вылеты из Северной столицы в Дубай. Также осенью существенно увеличится число зарубежный рейсов из Екатеринбурга. О том, откуда еще можно отправиться за границу – читайте в нашем обзоре.

Из Санкт-Петербурга

Египетская авиакомпания Air Cairo возобновила рейсы Пулково в Шарм-эш-Шейх. Самолет авиаперевозчика будет вылетать из аэропорта раз в неделю – каждую пятницу в 00:30 часов.

По словам ВВСС, в рамках осенне-зимнего расписания планируется два рейса Air Cairo в Шарм-эш-Шейх по вторникам и четвергам, указали РБК.

Авиакомпания «Россия» возобновляет полеты в Дубай из аэропорта Пулково. С 27 сентября рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 7 октября полеты станут ежедневными.

Из Москвы

Авиакомпания Air China открыла регулярные рейсы между аэропортом Шереметьево и китайским Урумчи. Полеты по маршруту «Урумчи – Москва – Урумчи» выполняются три раза в неделю – во вторник, четверг и субботу. Полет осуществляет авиалайнер Boeing B737-800. Прилет из Урумчи – в 19:10 по МСК, вылет из Москвы – в 21:25 по МСК.

Из Новосибирска

С 9 октября из Новосибирска можно улететь в бывшую столицу Мьянмы – Янгон. Выполнять рейсы будет авиакомпания Myanmar Airways дважды в неделю.

Перелет туда-обратно составляет 65 тысяч рублей до Янгона и 70 тысяч рублей до Мандалая. В тариф авиакомпании Myanmar Airways в эконом-классе включено 30 киллограм багажа и питание.

Из Екатеринбурга

Из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге можно полететь в Шарджу. В настоящий момент перевозчик Air Arabia летает четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, четвергам и субботам. С октября количество рейсов в неделю достигнет семи, а в рамках зимнего расписания, с конца октября, вырастет до 11.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 3 сентября запустил прямые рейсы из Екатеринбурга в Санью. Они выполняются воздушных судах Airbus A330 два раза в неделю, по вторникам и субботам. Обратные рейсы в среду и воскресенье.

Из Красноярска

С 31 октября авиакомпания «Россия» ставит рейсы:

– в Пекин: по вторникам, четвергам и субботам, обратно – по средам, пятницам и воскресеньям;

– в Харбин: по вторникам и четвергам, обратно – по средам и пятницам;

– в Санью: по понедельникам, четвергам и субботам, обратно – по вторникам, пятницам и воскресеньям.