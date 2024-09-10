Рассказываем, что будет, если ученик воспользуется телефоном на уроке

В конце 2023 года в Федеральный закон «Об образовании» внесли изменения о запрете гаджетов на уроках в школе. До этого Государственная Дума приняла поправки в федеральный закон об образовании в трех чтениях, запрещающие пользование гаджетами во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью. О том, зачем запрещают телефоны на уроках, и как это будет работать ‒ читайте в нашем обзоре.

Что именно изменили?

В Федеральном законе убрали формулировку о возможности использовать мобильный телефон в образовательных целях. Оставили только допущение их использования, если есть угроза жизни.

«Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях», ‒ указали в тексте.

Говорится не только о самих мобильных телефонах, но и о других устройствах с SIM-картой, с помощью которых можно выйти в интернет.

В некоторых школах России уже организовали специальные «шкафчики» для хранения мобильных устройств. Также во время занятий у этих «шкафчиках» может находиться должностное лицо, которое будет отвечать за сохранность гаджетов. Кстати, в одной школе Сургута уже есть такие «боксы» для хранения смартфонов.

Зачем запретили телефоны на уроках?

Запрет позволит обеспечить дисциплину на уроке. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, запретить телефоны в школе давно просят родители и педагоги.

«Принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе. Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией», ‒ подчеркнул Володин.

По словам председателя Общественного совета при Мипросвещения России Дмитрия Лутовинова, детям ограничили доступ к телефону на уроке потому, что они отвлекаются от учебного процесса.

«Мы ограничиваем доступ детей к телефонам на уроке, потому что дети банально отвлекаются ‒ гаджеты необходимо держать подальше. Закон подкрепит слово педагога правовой нормой. Но не нужно доводить это до крайности. Бывают моменты, когда необходимо, чтобы дети, например, применили QR-код на каком-то этапе урока», ‒ считает он.

Как работает запрет?

Министр просвещения России Сергей Кравцов указал, что речь не идет ни о каких запретах. Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе гаджет должен использоваться только с разрешения учителя. То есть, школьник может пользоваться телефоном на переменах, в столовой, на пути в школу и из нее.

«Речь не идет ни о каких запретах. Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя. Думаю, что предложенная инициатива вызовет конструктивную дискуссию, а ее обсуждение продолжится на разных площадках, в том числе при участии Министерства просвещения», ‒ говорится в телеграм-канале Минпросвещения России.

Что будет, если ребенок воспользуется телефоном на уроке?

Требования закона распространяются на учащихся всех классов ‒ начальных, средних и старших. За невыполнение правил нарушителям может грозить замечание, выговор, вызов родителей на беседу или даже отчисление из школы.

Меры воздействия на нарушителя не могут противоречить законодательству и должны быть прописаны в Уставе каждой школы. По новым правилам за реализацию запрета ответственны образовательное учреждение и педагогический состав.

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, осуществляется педагогическими, руководящими работниками такой организации, а также иными лицами, на которых возложены соответствующие обязанности», ‒ добавили в законе.

Забирать телефоны у учеников незаконно, так как эта вещь является частной собственностью, поэтому важно, чтобы родители и педагоги выработали и согласовали общее решение по реализации закона в конкретной школе ‒ будет гаджет даваться в специальное хранилище или просто лежать в закрытой сумке в режиме «Без звука».