Рассказываем, что сделать, чтобы ребенок с радостью ходил в детсад

В детском саду ребенок учится общению, самостоятельности и правилам поведения. Все эти знания и навыки он унесет с собой в школу. Но бывают случаи, когда малыш может быть не готов проводить весь день в группе без родителей. Чтобы привыкнуть к новой обстановке, ему нужно время и помощь взрослых. О том, что сделать, чтобы ребенок ходил в детский сад с удовольствием – рассказали в Объясняем.рф.

Режим дня

В детском саду четкий распорядок дня. Малышу будет проще привыкнуть к нему, если такой же режим будет дома. Плавно вводите новые правила.

Примерное расписание:

07:00 – утренняя гимнастика, умывание;

08:00 – завтрак;

09:30 – прогулка;

12:00 – обед;

12:30 – дневной сон (2-2,5 часа);

15:00 – полдник;

15:30 – прогулка;

18:00 – ужин.

Придерживайтесь режима даже по выходным.

Делай сам

Ребенку будет легче адаптироваться в детском саду, если он научится без помощи взрослых:

умываться и мыть руки;

ходить в туалет;

одеваться;

есть.

Дружим с садом

Говорите малышу, что детский сад – это здорово: там будут новые игрушки и другие дети, с которыми можно подружиться.

Играйте с ребенком дома в детский сад, рассказывайте про него сказочные истории, читайте книжки.

Будет здорово, если получится заранее познакомить малыша с воспитателем. Пусть ребенок увидит, что вы хорошо с ней общаетесь: ему будет проще доверять ей.

Гуляйте с ребенком возле детского сада, чтобы он привык, что будет сюда ходить.

Помогите привыкнуть

Не приводите ребенка в садик сразу на весь день. Пусть он поэтапно привыкает в новой обстановке. Лучше оставляйте сначала на пару часов, затем до обеда, на дневной сон и только потом до вечера. Увеличивайте время примерно через каждые одну-две недели.

Будьте готовы к слезам

Первый месяц или даже дольше ребенок может плакать при расставании. Расспрашивайте воспитателя, быстро ли он успокаивается после вашего ухода. Если почти сразу – все в порядке. Если нет, дайте ему с собой игрушку из дома или свою вещь.

Старайтесь быть спокойными и уверенными. Ребенок может считывать ваше волнение.

По возможности водите малыша в сад регулярно – так он быстрее адаптируется.

Забирайте вовремя

Говорите ребенку, когда заберете его – например, «сразу после полдника». Всегда точно выполняйте обещание.

Хвалите малыша за то, что он ходит в садик: теперь у него, как у взрослого, есть собственные дела. Спрашивайте, что самое приятное произошло за день, в какие игры дети играли в саду, какие делали поделки.

В первые пару месяцев после начала адаптации постарайтесь не водить ребенка туда, где шумно и много людей, – например, в цирк или театр. Сейчас у малыша много впечатлений, пусть он отдыхает от них в спокойной обстановке.

Отношения с другими детьми

Когда приходите за ребенком, понаблюдайте, общается ли он с другими детьми. Узнайте у воспитателя, как у ребят складываются отношения.

Если заметите, что малыш не смог ни с кем подружиться, постарайтесь мягко расспросить его, что случилось. Но будьте готовы, что он не станет ничего объяснять: пока ему может быть сложно говорить на такие темы.

Поддерживайте вашего малыша: говорите ему, что он обязательно справится, а вы гордитесь его успехами.

Вы можете помочь ребенку подружиться с ребятами. Например, предложите другим родителям вместе погулять после садика или пригласите детей из группы поиграть к вам домой.