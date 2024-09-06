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«Каждый пациент уникален»: Василий Васильев – врач, передающий опыт молодым поколениям

Врач-хирург БУ «СОКБ» Василий Васильев – в центре внимания рубрики «Доска почета»

«Каждый пациент уникален»: Василий Васильев – врач, передающий опыт молодым поколениям
Фото спикера

Продолжаем рубрику «Доска почета» – о талантливых людях Сургута. Сегодня мы расскажем о Василии Васильеве – враче-хирурге, посвятившему свою жизнь медицине и спасению жизней.

Герой нашей рубрики начал свою карьеру в 1986 году в Сургуте. Тогда еще молодого специалиста направили на работу по распределению. С тех пор он прошел долгий путь от дежурного хирурга до руководителя хирургического отделения Сургутской окружной клинической больницы, которое возглавлял с 1994 по 2022 год. В настоящее время он работает врачом-хирургом, передавая свой богатый опыт молодым специалистам.

В выборе профессии сыграл важную роль старший брат Васильева, который посоветовал ему пойти в медицину. Сам врач выбрал хирургию за ее уникальность и возможность непосредственно влиять на жизнь пациента: «Хирургия переводится как «рукоделие», в операционной четко делаешь своими руками то, что влияет на жизнь пациента положительным образом, убираешь вот этот орган, воспалительный очаг, радикально влияешь на лечение болезни».

Именно осознание способности изменить судьбу человека сделало его верным профессии на протяжении всей жизни.

Работа в хирургии требует постоянной концентрации и глубокого понимания анатомии, так как каждый пациент уникален. Васильев отмечает, что каждая история болезни несет свои подводные камни: «Каждый день нужно постигать что-то новое. Тем более, у людей бывает нетипичное расположение органов».

Наш герой также убежден, что промедление в диагностике может быть смертельным, особенно при таких заболеваниях, как острый аппендицит, где каждый час может стоить жизни.

Несмотря на богатый опыт, профессия Василия всегда связана с эмоциональными вызовами. Он признается, что в первые годы его карьеры руки дрожали от волнения перед операцией, но со временем опыт и знания придают уверенности.

«Сейчас все-таки знания и опыт придают уверенности в себе. Но все равно бывают случаи, когда встречаешься с неординарными ситуациями», – говорит врач.

Вне работы доктор всегда старается находить время для спорта. Он активно занимается физическими упражнениями: зимой бегает на лыжах, а летом катается на роликах. Врач признается, что из-за большой загруженности не всегда есть время на хобби, но спортивные игры между больницами, такие как волейбол, приносили разнообразие в его напряженные будни.

На вопрос о мечтах Василий скромно отвечает, что в 67 лет не строит грандиозных планов для себя. Его главная цель сейчас – передать свои знания и опыт молодым хирургам, чтобы они могли продолжить дело героя нашей рубрики. Для него важно, чтобы новому поколению врачей было к кому обратиться за советом и помощью.

Ранее в рамках рубрики «Доска почета» siapress.ru рассказал о юристе АО «ТРАНСМАШСЕРВИС» с необычным хобби – Владимире Коновалове. Он, помимо работы, увлекается изготовлением тортов.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 235, комментариев: 0
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