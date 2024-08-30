Юрист АО «ТРАНСМАШСЕРВИС» Владимир Коновалов – в центре внимания рубрики «Доска почета»

Начинаем рубрику «Доска почета» − о талантливых людях Сургута. Первым героем стал юрист АО «ТРАНСМАШСЕРВИС» Владимир Коновалов, который занимается не только договорной деятельностью, но и изготовлением тортов.

В 2012 году сразу после университета он устроился в АО «ТРАНСМАШСЕРВИС». Фирма занимается ремонтом гусеничной вездеходной техники, находящейся, в том числе, на вооружении армии России.

«В АО «ТРАНСМАШСЕРВИС» веду договорную деятельность, кроме того занимаюсь закупками, а также претензионно-исковой работой», – рассказал Владимир.

Он не только вносит серьезный вклад в развитие и продвижение фирмы, но и дарит радость в значимые для людей даты – изготавливает торты своими руками.

«Кондитерской деятельностью увлекся в 2018 году. Попробовал как-то раз на день рождения приготовить дома торт, и все, как-то понравилось. Я постепенно совершенствую свои навыки проходя обучения и пробуя новые сочетания и рецептуру», – поделился Владимир.

Причем среди творений Владимира есть не только классические формы тортов, но и разные персонажи мультфильмов. Один из своих шедевров он посвятил компании, в которой трудится уже 12 лет.