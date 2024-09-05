Почему в Стратегию развития Сургута внесли изменения

Накануне, 4 сентября, прошли публичные слушания по внесению изменений в Стратегию Сургута − 2050. В зале Думы города дали объяснение, что и зачем нужно корректировать в обширном плане. Рассказываем более подробно об изменениях в Стратегию в нашем обзоре.

Чем обусловлено?

В первую очередь изменения в Стратегию социально-экономического развития города до 2050 года обусловлены сценарными условиями развития экономики России, которые, соответственно, повлияли на показатели города.

«В том числе, была проведена большая работа внутри администрации по формированию новых муниципальных программ. Новая структура, предложенная Министерством экономики и Министерством финансов Российской Федерации, также сыграла свою роль. В совокупности, эта работа привела к внесению изменений. Самая главная цель − это синхронизация стратегического и бюджетного планирования города, над чем мы сосредоточенно работали», − пояснила начальник отдела социально-экономического прогнозирования администрации города Светлана Мединцева.

Таким образом, власти Сургута усилили взаимосвязь десяти векторов с государственными программами, в которых город будет участвовать.

«Это такие программы, как строительство, развитие культуры, образования, действующие в рамках Ханты-Мансийского автономного округа. Вся эта связка государственных и муниципальных программ уже нашла отражение в изменениях данного документа», − добавила Мединцева.

Целевые показатели Стратегии изменятся?

Корреспонденту siapress.ru рассказали, что стратегическая цель, векторы и их цели не поменяются. Власти Сургута поставили перед собой задачу − оставить показатели, утвержденные в декабре в новой Стратегии.

«Немного откорректировали и переструктурировали задачи, но в целом подход был не менять те ориентиры, которые мы утвердили в декабре в новой Стратегии. Самое главное было не рассинхронизировать наш документ Стратегии с генеральным планом», − пояснила глава отдела.

А что именно поменяется?

На публичных слушаниях озвучили внесенные изменения в Стратегию развития. В частности, из вектора «Предпринимательство» была перенесена задача по созданию рекреационной инфраструктуры в вектор «Комфортная среда». Это изменение связано с тем, что данная задача будет достигаться за счет реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда».

Аналогично из вектора «Экология» была перенесена задача по сохранению и развитию природных комплексов, созданию экологического каркаса, в вектор «Комфортная среда».

Также из вектора «Безопасность» была исключена задача по содействию устойчивому улучшению условий и охраны труда, обеспечивающая сохранение жизни и здоровья работников организаций Сургута. Это связано с тем, что с 1 января 2025 года город не будет реализовывать муниципальную программу по улучшению условий и охраны труда, рассказала Мединцева.

Внесенные изменения также затронули процедуру отчетности по реализации Стратегии города: вместо итогов девяти месяцев теперь останется только полугодовая и годовая отчетность.

«Это неотъемлемая часть отчета главы города перед представительным органом власти», − озвучили на публичных слушаниях.

Во флагманских проектах Стратегии города также произошли изменения. Так, в проекте «Ревитализация производственных зон» пересчитан объем отгруженных товаров на 2050 год − он составит более пяти триллионов рублей вместо ранее прогнозируемых 3,6 триллиона рублей.

В проекте «Центр делового туризма» объем отгруженных товаров к 2050 году составит 493 миллиарда рублей (ранее − 413 миллиардов рублей).

В проект «Кластер креативных индустрий» добавлено мероприятие − ежегодное проведение фестиваля креативных индустрий с 2032 года

В проекте «В атмосфере спорта» показатель уровня удовлетворенности населения услугами в сфере физической культуры и спорта изменен до 80% к 2050 году (ранее был 70%).

Векторы «Образование» и «Молодежная политика» дополнены государственной программой «Строительство». Благодаря этому, при учете роста численности населения и строительства новых микрорайонов, власти смогут рассчитывать на выделение средств из регионального бюджета на строительство необходимых для жителей объектов. Среди них: школы и учреждения дополнительного образования.

Вектор «Инклюзивность» дополнен показателями государственной программы «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». Это позволит благоустроить общественные пространства с акцентом на доступность маломобильных групп.

«Важно отметить, что изменения не затронули генеральную цель стратегии города, цели 20 векторов развития, а также фундаментальные стратегические направления развития города. Сохранена синхронизация с единым документом территориального планирования города», − резюмировала Светлана Мединцева.

Что дальше?

Организационный комитет рассмотрит также 17 предложений, касающихся изменений в Стратегию. Далее обновленный документ выйдет на очередное заседание Думы, которое пройдет уже в сентябре.

«После утверждения изменений Стратегии в Думе города мы приступим к уточнению плана мероприятий по реализации Стратегии. Все, что мы сейчас изменим в Стратегии, будет зеркально отражено в плане мероприятий. Третий этап − это уже муниципальные программы. Муниципальные программы являются инструментом для реализации Стратегии, администрация приступит к их утверждению. А муниципальные программы − это бюджет города», − подчеркнула начальник отдела социально-экономического прогнозирования администрации города.

Напоминаем, созданием обширного плана занималась группа специалистов из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института перспективного градостроительства. Эксперты занимались подобными основополагающими документами для Краснодара и Сочи, а также имеют опыт работы и с Сургутом. Именно это предприятие разработало первый генплан города в 1969 году и корректировало его в 2001 году.