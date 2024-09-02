Студентам Югры рассказали, как получить комнату в общежитии

«Могу ли я получить комнату в студенческом общежитии, если я поступил в вуз в другом городе? Кого заселяют в первую очередь?» – спрашивает читатель siapress.ru Антон Бусаров.
Отвечает эксперт Объясняем.рф:
Кому предоставляют жилье
- иногородним на очной форме обучения – у бюджетников преимущество перед теми, кто учится платно;
- иногородним на заочной форме, но только на время промежуточных и итоговых экзаменов;
- студентам с местной регистрацией при наличии свободных мест.
Кого заселят в первую очередь
- студентов с инвалидностью I и II групп или инвалидностью с детства;
- сирот;
- детей родителей с инвалидностью;
- студентов из многодетных семей;
- детей из неполных и малообеспеченных семей;
- участников и ветеранов боевых действий.
Остальные места распределяют на конкурсной основе. Преимущества у призеров и победителей олимпиад и тех, кто лучше всего сдал ЕГЭ и вступительные испытания.
Как получить место
1. Напишите заявление на имя ректора: либо сразу при подаче документов, либо после публикации списка поступивших – в зависимости от правила вуза. Уточняйте детали в вашем университете.
2. Соберите документы для заселения:
- паспорт и его копию;
- справку о составе и доходах семьи;
- два фото 3 × 4 см;
- копию и оригинал документа, подтверждающего льготу: например, справку об инвалидности, статус сироты;
- военный билет или приписное свидетельство, если надо;
- медсправку формы № 086у и результат флюорографии, сделанной не позднее года назад;
- полис ОМС.
Узнайте точный список на сайте или в приемной комиссии вуза.
3. Подпишите договор найма после выхода приказа ректора о предоставлении места в общежитии. За несовершеннолетнего договор подписывает один из родителей или законный представитель, у него должен быть при себе паспорт.
4. Заселитесь в общежитие. Лучше приехать в первый день с начала заселения: так у вас будет шанс самому выбрать комнату.
За проживание в общежитии нужно платить. Сумму устанавливает учебное заведение. Она может зависеть от города, уровня вуза и формы обучения студента.