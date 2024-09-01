Эксперт поясняет, что должно быть в расширенном составе автоаптечки

«Слышал, что Минздрав расширил состав автоаптечки. Нужно что-то докупать? И оштрафуют ли меня, если чего-то будет не хватать?» — спрашивает читатель siapress.ru Леонид Аксенов.
Отвечает эксперт Объясняем.рф:
Перечень обязательного
Предметы для первой помощи:
инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП;
маски медицинские нестерильные одноразовые — 2 шт.;
перчатки медицинские нестерильные размером не менее М — 2 пары;
устройство для искусственного дыхания «Рот — устройство — рот» — 2 шт.;
термопокрывало спасательное размером не менее 160 × 210 см — 1 шт.
Перевязочные материалы:
бинты марлевые медицинские не менее 7 м × 14 см или эластичные бинты не менее 2 м × 14 см — 3 шт.;
бинты марлевые медицинские не менее 5 м × 10 см или эластичные бинты не менее 2 м × 10 см — 3 шт.;
лейкопластырь рулонный не менее 2 × 500 см — 1 шт.;
жгут для остановки артериального кровотечения — 1 шт.;
салфетки медицинские стерильные не менее 16 × 13 см — 2 упаковки;
ножницы для разрезания перевязочных материалов — 1 шт.
Прочие предметы:
блокнот формата не менее А7;
карандаш или маркер — черный или синий;
футляр или сумка.
Можно ли пользоваться старыми аптечками
Да, в течение срока их годности, но только до конца 2027 года. По желанию водитель может дополнить аптечку нужными лекарствами и медизделиями.
Оштрафуют ли за отсутствие аптечки
С 2023 года за это не штрафуют, но только с аптечкой можно оказать первую помощь в экстренной ситуации. Поэтому стоит приобрести набор, если у вас его еще нет.
О новых законах, которые вступят в силу в сентябре 2024 года – в нашем обзоре.