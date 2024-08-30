Рассказываем, как изменится налог на доходы при продаже недвижимости в 2025 году

В июле 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Корректировки коснутся владельцев недвижимости, так как с 2025 года доходы от продажи жилья будут облагаться налогом не по привычной ставке 13%, а по прогрессивной шкале. О том, что нужно знать тем, кто планирует продавать недвижимость – рассказали в Домклик.

Что меняет закон

Со следующего года ставки НДФЛ по трудовым и нетрудовым доходам перестанут быть фиксированными и будут зависеть от размера полученной прибыли.

Всего на прогрессивной шкале налогообложения будет пять ступеней:

13% – для доходов до 2,4 миллионов рублей в год;

15% – для доходов 2,4-5 млн руб. в год;

18% – для доходов 5-20 миллионов рублей;

20% – для доходов 20-50 миллионов рублей;

22% – для доходов более 50 миллионов рублей.

Повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме превышения порога.

Когда нужно платить налог с доходов от продажи недвижимости

Подоходный налог с продажи недвижимости оплачивают собственники жилья (квартиры, дачи, дома или комнаты), гаража, земельного участка. Такое обязательство возникает, если владение недвижимостью продолжалось менее установленного срока, который составляет три или пять лет в зависимости от вида имущества и ряда нюансов.

Как платить налог с продажи недвижимости в 2025 году

Прибыль с продажи недвижимости (сюда же входит, например, автомобиль) относится к нетрудовым доходам. Согласно изменениям в 2025 году, для нетрудовых доходов ступеней будет только две: 13% – для доходов до 2,4 миллионов рублей и 15% – для доходов больше 2,4 миллионов рублей.

Если прибыль с продажи недвижимости до 2,4 миллионов рублей, ставка будет прежней, 13%. Если больше 2,4 миллионов рублей, налог считается так: 312 000 рублей + 15% от суммы прибыли, которая превышает порог.

Налогооблагаемую базу по-прежнему можно будет снизить на один миллион рублей. Еще можно использовать вычет «доходы минус расходы»: сюда включаются расходы на покупку недвижимости – не только первоначальная стоимость жилья по договору купли-продажи, но и проценты по ипотеке.

Примеры расчета налога с продажи недвижимости в 2025 году

Рассмотрим две ситуации.

Дмитрий продает квартиру, которую он купил в 2023 году. Минимальный срок владения не истек, поэтому нужно платить налог.

С продажи квартиры Дмитрий получил 3 000 000 рублей. Он не может подтвердить расходы на ее покупку, поэтому для уменьшения налогооблагаемой базы применяем вычет в 1 000 000 рублей. Сумма, облагаемая налогом, 2 000 000 рублей. Тогда ставка НДФЛ 13%, и налог равен 260 000 рублей.

Теперь рассмотрим ситуацию, где прибыль больше 2,4 миллионов рублей.

Михаил продает квартиру за 5 000 000 рублей. Уменьшаем стоимость на налоговый вычет: 5 000 000 − 1 000 000 = 4 000 000 рублей.

Считаем разницу с установленной предельной стоимостью: 4 000 000 − 2 400 000 = 1 600 000 рублей.

Считаем сумму налога по формуле: 312 000 + 1 600 000 × 15% = 552 000 рублей.

Что еще нужно знать

Важно помнить, что налогом облагается вся прибыль от реализованного имущества за год. Сюда также входит, например, продажа автомобиля.

Михаил в одном году продал и квартиру, и автомобиль. Цена квартиры – 5 000 000 рублей. Стоимость автомобиля – 1 500 000 рублей. Он применил вычет в 1 000 000 рублей, чтобы снизить налогооблагаемую базу. Считаем сумму налога для доходов выше 2,4 миллионов рублей: 312 000 + (5 500 000 – 2 400 000) х 15% = 777 000 рублей.

Нововведения актуальны для тех, кто будет продавать недвижимость с 1 января 2025 года. Декларацию нужно будет подать до 30 апреля 2026 года, а уплатить налог до 15 июля 2026 года.