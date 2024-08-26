Рассказываем, в каких случаях можно потребовать возврат денег от туроператора

Бывают случаи, когда сервис на отдыхе не оправдывает ожиданий: задержали рейс, трехзвездочный отель вместо пятизвездочного, либо изменилась программа тура. Если отдых оказался совсем не таким, как планировалось ‒ можно получить компенсацию. О том, в каких случаях можно требовать от туроператора возврат денежных средств и как правильно это сделать ‒ рассказали в Объясняем.рф.

Кто отвечает за качество путевки?

Обеспечить качественный отдых должны туроператор и турагент, с которыми вы заключили договор. Туроператор организует путешествие: выкупает билеты на самолет, бронирует отель и трансфер, оформляет страховку. Турагент ‒ посредник, он помогает продавать путевки и получает процент от стоимости.

Если договор подписали с турагентом, требование вернуть деньги лучше направить ему. Если же договор заключили напрямую с туроператором, отвечать за нарушение условий договора будет он.

На что обратить внимание при выборе туроператора?

Обязательно проверьте, включена ли фирма в федеральный реестр туроператоров, опубликованный на сайте Ростуризма. Год регистрации компании можно посмотреть в Едином госреестре юрлиц на сайте ФНС. Чем она старше, тем надежнее. Вас должно насторожить, если у фирмы нет сайта или на нем нет контактов и реквизитов. Почитайте отзывы на компанию в интернете.

Как определить качество туруслуг?

Внимательно изучите договор прежде, чем подписывать его. В нем должны быть требования к отелю, питанию, пляжу, развлечениям и экскурсиям. Если чего-то в документе не хватает, попросите это добавить.

Качественные услуги:

соответствуют тому, что прописано в договоре;

безопасны для вашей жизни и здоровья;

не наносят вред вашему имуществу.

За какие нарушения можно получить компенсацию

категория отеля ниже заявленной;

грязный номер: комната не убрана, в ванной плесень, мебель сломана;

плохая еда: тип питания не тот, что в договоре, продукты несвежие, вы отравились;

отель далеко от пляжа или находится на окраине города;

пляж не подходит для купания: острая галька вместо песка, нет кабинок для переодевания, в воду не зайти из-за водорослей;

вам не провели экскурсии, за которые вы заплатили.

Кто компенсирует задержку авиарейса?

Если отдых сократился из-за невылета, отвечает организатор. Туроператор должен компенсировать:

пропущенные стыковочные рейсы;

неиспользованные дни по путевке и экскурсии;

проживание в отеле в ожидании вылета.

Если вы не смогли вовремя улететь по вине авиакомпании, компенсацию нужно будет требовать с нее. Возможные причины:

экипаж не готов;

на борту нет мест;

расписание вылетов изменено;

рейсы отменены из-за нерентабельности.

При задержке рейса обратитесь на информационную стойку в аэропорту или в офис перевозчика: поставьте отметку о дате и маршруте на билете или посадочном талоне

Как возместить ущерб?

В досудебном порядке: направьте претензию туроператору/агенту не позднее 20 дней по окончании договора. За десять дней ее должны рассмотреть.

Что указать в претензии:

номер и дату договора с организатором тура;

несоответствия договору;

размер убытков и обстоятельства;

требование компенсировать расходы и моральный вред;

счет для перечисления денег.

Что приложить к претензии:

квитанции об оплате услуг;

фотографии и видео нарушений;

претензию с подписью администратора отеля;

акт о несостоявшейся оплаченной экскурсии с подписью гида;

прайс ресторана с его печатью, если было меню вместо шведского стола.

Если туроператор не реагирует на претензию

Направьте жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру. Это удобно сделать онлайн ‒ через формы обратной связи на официальных сайтах. По жалобе проведут проверки, после этого можно обратиться в суд.

Составьте иск, приложите расчет его стоимости, копию претензии туроператору, доказательства нарушений и копии документов:

договора с фирмой;

квитанции об оплате услуг;

заявки на бронирование отеля;

заявления о расторжении договора;

квитанций о почтовых расходах;

ответа туроператора на досудебную претензию, если есть.

Куда подавать иск?

Иск можно подать в суд по месту вашего жительства, месту нахождения ответчика или заключения договора. Если цена иска не более 50 тысяч рублей, его подают в мировой суд, в ином случае ‒ в районный суд общей юрисдикции.

Если исковые требования составляют менее одного миллиона рублей, платить госпошлину не придется. Если больше, размер пошлины составит 13 200 рублей плюс 0,5% от суммы, превышающей один миллион рублей, но не более 60 тысяч рублей.

Что можно получить, если выиграете суд?

В суде вы можете добиваться возврата части денег за путевку. Кроме того, туроператора могут обязать выплатить:

неустойку в размере 3% за каждый день просрочки с момента, как туроператор/агент отказался удовлетворять ваши требования по претензии, но не более стоимости путевки;

компенсацию судебных расходов и морального вреда;

штраф ‒ 50% от присужденной суммы.

Если ответчик не обжалует решение суда через месяц после оглашения, оно вступает в силу. Вам выдадут исполнительный лист. Для получения компенсации передайте его в банк, где открыт расчетный счет туроператора, либо в Федеральную службу судебных приставов.