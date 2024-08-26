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Сладость будет в тягость?

Эксперт рассказал, почему в России подорожают продукты

Сладость будет в тягость?
Фото спикера

Производители кондитерских изделий готовят массовое повышение цен. Компании планируют увеличить стоимость ассортимента на 5-40%. По информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в настоящее время ритейлеры проверяют обоснованность требований поставщиков. В списке также указаны молочная продукция, хлеб и пивные напитки. Подорожание товаров ожидается уже в сентябре. Какие факторы влияют на стоимость продуктов, насколько уже подорожала продовольственная корзина, и какие товары находятся «в зоне риска», объясняет директор Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ Вера Соловьева.

Первый ключевой фактор, влияющий на стоимость продуктов, это повышение заработной платы, доходов у населения. Это сразу гарантирует рост цен на товар на 3-4%. Причем стоимость увеличивается во всей цепочке: сырье, транспортировка, упаковка, рабочая силы и т.д. Второй фактор – стоимость бензина. От этого зависит логистика. Влияние данных параметров неизбежно, и иногда рост цен колоссальный. Третий, довольно субъективный, фактор – повышение спроса у производителей. Если ажиотаж, почему бы цены не поднять? Так ли это на самом деле выявить довольно трудно, необходимо проводить серьезную аудиторскую проверку или привлекать Антимонопольную службу.

Согласно опубликованным официальным данным, инфляция в Свердловской области составляет около десяти процентов. Цены на продукты растут симметрично. Другое дело, что у покупателей разная продовольственная корзина, а значит и чек разный. Население с небольшим доходом ощущает рост цен сильнее, потому что чаще берут такие товары как хлеб, молоко, сахар, яйца, масло.

Что касается кондитерских изделий, здесь существенную роль играет наполнитель. Какао, кофе, шоколад покупают за рубежом. И здесь цена зависит от урожайности, а следом уже идет логистика. Также о росте цен заявили производители минеральной воды, здесь, ключевой фактор, конечно, транспорт.

Торги между производителями, поставщиками и продавцами или магазинами идут всегда. Рознице необходимо сбить цену, чтобы не потерять свою прибыль от продаж. А производителю выгоднее работать с крупными торговыми предприятиями, так можно реализовать большую партию. Малый бизнес здесь проигрывает.

Ждать ли роста цен на овощи в связи с майскими заморозками? Не думаю, что цены на картофель, другие овощи и зерно резко вырастут в ближайшее время. Судя по тому, какие цифры публикуются в связи с началом сбора урожая по России, цифры не ах какие, прямо скажем, но не тревожные, потому что еще же есть запасы. Заморозки сильно ударили по фруктам и ягодам. Да, обидно, но все же это продукты не на каждый день.

Ранее в Росстате рассказали, какие продукты подорожали больше остальных в ХМАО. Производители также предупредили о значительном росте цен на товары.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 80, комментариев: 0
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