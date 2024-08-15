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​Производители продуктов питания поднимают закупочные цены

Производители предупредили о значительном росте цен на продукты

​Производители продуктов питания поднимают закупочные цены
Фото: ru.freepik.com

Производители продуктов питания массово повышают закупочные цены для ритейлеров. Это связано с высокими инфляционными показателями, ростом расходов на логистику, сырье, упаковку и дорогими кредитами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма, где производители продуктов питания уведомляют ритейлеров о повышении цен. По данным издания, такие уведомления отправили производители молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.

Компании, включая производителей кондитерских изделий, молочной продукции и хлебобулочных изделий, планируют увеличить стоимость ассортимента на 5–40% уже в августе - сентябре. Особенно заметное повышение ожидается на кондитерские изделия.

Ритейлеры, получившие уведомления о повышении цен, проверяют обоснованность требований поставщиков. Эксперты отмечают, что несмотря на рост закупочных цен, не все товары автоматически подорожают на полках магазинов. Ритейлеры могут частично компенсировать повышение за счет собственной маржи или проводить его в несколько этапов, чтобы избежать резкого роста цен и потери покупателей.

Основными факторами роста цен являются высокая инфляция, удорожание сырья, а также проблемы с производством отдельных товаров, таких как какао. Например, производитель Ritter Sport планирует с 1 сентября повысить отпускные цены на шоколад Extra Cacao на 40%, в то время как Mars увеличит стоимость своих шоколадных плиток на 19%.

Эксперты отмечают, что процесс согласования новых цен между поставщиками и ритейлерами может занять до нескольких месяцев. В некоторых случаях ритейлеры могут отказаться от изменения цен, но значительно повысить наценку на полке, что приводит к непрямому росту стоимости для потребителей.


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15 августа в 18:44, просмотров: 460, комментариев: 0
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