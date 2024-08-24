Рассказываем о важных поправках 2024-2025 учебного года

Уже совсем скоро в России начнется новый учебный год. По традиции, новый год – новые поправки в российском законодательстве об образовании. Нововведения затронут порядок организации учебного процесса, рабочие программы по предметам, а также вопросы трудоустройства молодых педагогов и оценки качества образования. О самых важных поправках 2024-2025 учебного года – рассказал Информационно-правовой портал Гарант.ру.

Цифровые аттестаты

В новом учебном году планируют запустить Единый реестр цифровых документов об образовании. Поправки касаются и школьных аттестатов. Цифровой документ смогут получить обучающиеся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего образования или среднего общего образования.

Однако, созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании не будут иметь юридической силы. Их не станут выдавать выпускникам, а по окончании эксперимента Рособрнадзор удалит их из единого реестра. Но это только на время тестирования системы – в будущем планируется, что электронные аттестаты, как и бумажные, можно будет использовать для поступления в вуз.

Программа по управлению беспилотниками в школах

К новому учебному году в образовательные организации будет закуплено более 17 тысяч обучающих летательных аппаратов. Для этих целей оборудуют специальные классы и полетные зоны.

Пока программу протестируют в 30 субъектах России. Согласно федеральному проекту «Стимулирование спроса на отечественные БАС», количество образовательных организаций, которые будут реализовывать программы в сфере БАС, в 2024 году должно достигнуть 553 – 523 школы и 30 колледжей. Эти программы могут реализовывать в том числе с использованием электронного обучения или дистанционных образовательных технологий.

Трудоустройство молодых учителей

С этого учебного года стать учителем начальных классов смогут совершеннолетние студенты колледжей, которые учатся на последнем курсе по специальностям укрупненной группы «Образование и педагогические науки». Однако, для работы им нужно успешно пройти промежуточные аттестации и получить допуск к педагогической деятельности по программам начального общего образования.

Чтобы работать в школе, студент должен представить работодателю стандартный пакет документов, за исключением документа об образовании и о квалификации. Вместо последнего достаточно предъявить справку о периоде обучения и характеристику с места учебы. Но и при наличии всех документов педагогом сможет стать не каждый, а только тот студент, который пройдет собеседование. На нем оценят подготовленность кандидата в учителя к педагогической работе. Как раз по итогам собеседования при его успешном прохождении со студентом заключат трудовой договор.

Оценка качества образования

1 сентября вступят в силу новые нормы, касающиеся оценки качества российского образования. В частности, для обеспечения проведения мероприятий по оценке качества образования и анализа их результатов будет создана ГИС «Федеральная информационная система оценки качества образования».

Одновременно будут скорректированы правила ведения федеральной и региональных информационных систем обеспечения проведения ГИА. У старшеклассников появится возможность через портал «Госуслуги» подавать заявления на участие в ЕГЭ, апелляции и знакомиться с результатами их рассмотрения.

Кроме того, в федеральную информационную систему начнут передавать сведения о лицах, являющихся чемпионами России, обладателями кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. В региональные информсистемы наряду со сведениями об итоговом сочинении (изложении) внесут данные об участниках итогового собеседования по русскому языку и результаты такого собеседования.

Научная экспертиза школьных учебников

Вновь будет предусмотрено участие РАН в проводимой Минпросвещения России экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. Речь идет о тех материалах, которые включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Экспертиза заключается в анализе и оценке соответствия учебника и разработанных в комплекте с ним учебных пособий и их содержания установленным критериям. Среди последних:

соответствие содержания учебника требованиям ФГОС по формированию личностных, метапредметных и предметных результатов, содержанию федеральных основных общеобразовательных программ;

полнота представления в содержании научных теорий, составляющих основу современных научных знаний по учебному предмету;

наличие в учебнике сведений о передовых достижениях современной науки, техники и технологий;

разнообразие видов текстовой информации, иллюстраций, материалов в графическом и табличном виде;

правильность отображения Госграницы РФ и территории России, территорий субъектов и муниципалитетов, а также наименований географических объектов РФ;

направленность содержания учебника на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, ценностных ориентиров верховенства права, поддержания общественной безопасности, свободы и ответственности;

отсутствие в содержании (в том числе в иллюстративном материале) учебника и разработанных в комплекте с ним учебных пособий недостоверных, научно неподтвержденных и сфабрикованных фактов, в том числе о событиях и участниках Второй мировой войны и так далее.

Начало учебного года для коренных народов

С 1 сентября 2024 года правила организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам распространят на обучающихся по программам начального общего образования из коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Речь идет о тех местностях, в которых жители ведут кочевой или полукочевой образ жизни.

Организациям, расположенным в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности таких народов, разрешат сдвигать начало учебного года. Период учебы школы смогут устанавливать самостоятельно. Такое послабление будет действовать до сентября 2027 года.

Уроки труда

В обязательную часть образовательной программы для начальных и средних классов вернутся уроки труда. До этого предусматривалось проведение уроков технологии. Теперь учебный предмет «Технология» на уровнях начального общего и основного общего образования переименуют на «Труд (технология)».

В начальной школе на уроках труда у детей будут развивать понимание социального значения разных профессий, важности ответственного отношения человека за результаты труда, воспитывать в них готовность участия в трудовых делах школьного коллектива. Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии) – 135, из них: в первом классе – 33 часа (один час в неделю), во втором-четвертом классе – 34 часа (один час в неделю).

Задачами учебного предмета в средней школе станет подготовка учеников к трудовой, преобразовательной деятельности. В том числе формирование на мотивационном уровне потребности и уважительного отношения к труду, социально ориентированной деятельности.

Для изучения труда (технологии) в пятых-девятых классах рекомендовано общее число часов – 272. С пятого по седьмой классы – по два урока в неделю, а в восьмых-девятых классах – по одному уроку в неделю и, по возможности, еще по уроку в восьмом и по два урока в девятом классе за счет внеурочной деятельности.

Основы безопасности и защиты Родины вместо ОБЖ

В курс ОБЖ добавят блок по защите Родины. Изменится не только название предмета, но и содержание программы по нему. Так, с 1 сентября 2024 года школьникам дополнительно к вопросам безопасности в быту, на транспорте, в общественных местах и при ЧС расскажут про: