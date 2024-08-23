Старые фотографии Сургута стали «живыми» с помощью нейросети

С развитием искусственного интеллекта старые черно-белые снимки могут обрести новую жизнь. Благодаря достижениям нейросетей, архивные фотографии Сургута теперь могут не только хранить воспоминания. Корреспондент siapress.ru вдохнул жизнь в исторические кадры.

Микрорайон «Нефтяник»

Оживленная фотография микрорайона «Нефтяник» переносит нас прямо в 1983 год. В то время не существовало дронов с камерами, способных запечатлеть такие кинематографические кадры. Однако сегодня, благодаря нейросетям, это стало реальностью.

В центре видео − площадь, на которой ныне находится памятник нефтяникам.

Музыкальная школа

Далее представляем воссозданную в движении фотографию музыкальной школы. Благодаря нейросети мы можем детально рассмотреть это место, которое давно исчезло с карты города.

Кстати, первыми молодежными коллективами в Сургуте стали джаз-оркестр городского ДК под управлением Владимира Коренева, вокально-инструментальный ансамбль кинотеатра «Рубин», руководил которым Салават Гумеров, вокальный ансамбль во главе с Владимиром Катаргиным и вокальная мужская группа Василия Куйды, занимавшаяся в старом клубе геологов.

Стройка аэродрома

Следующая ожившая фотография переносит нас в трудовую атмосферу строительства аэродрома. Снимок датируется периодом с 1976 по 1980 год, а торжественное открытие здания аэропорта состоялось в 1980 году.

Зимняя прогулка

Представляем атмосферное зимнее видео. Это ожила старая фотография, где девушка несет ведра в морозный день. С помощью нейросети мы можем пройтись с ней по улицам Сургута и разделить холодную зимнюю вьюгу 80-х годов.

Проспект Ленина

Напоследок − фотография проспекта Ленина, датированная 1987 годом. Нейросети позволили окунуться в атмосферу тех лет и увидеть, как выглядела одна из главных улиц города в прошлом. Спустя почти 40 лет здесь выросли деревья, появились пешеходные дорожки и магазины.