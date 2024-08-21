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​Такси под угрозой: 75% водителей не выполнили новые требования и готовы уйти в «тень»

Грядущие изменения в сфере такси могут негативно сказаться на сфере

​Такси под угрозой: 75% водителей не выполнили новые требования и готовы уйти в «тень»
Фото: ru.freepik.com, Госдума РФ

Большинство таксистов − 75% − не выполнили новые требования для работы с 1 сентября, а значит они не смогут выйти на подработку. В частности, водителей обязали оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) перед пассажирами. Но для этого они должны иметь разрешение на работу в такси. Его получили лишь 25% водителей, в основном из Москвы, сообщают «Известия».

Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» отправил письмо главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой отложить вступление в силу новых правил, однако это не помогло. Разбираемся, что ожидает сферу такси после введенных изменений.

Что происходит?

С 1 сентября таксисты должны будут иметь не только полис ОСАГО, но и ОСГОП. Без этих документов работать запрещено, иначе грозит административный штраф: для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

«Эта норма была реализована поскольку аварийность такси семь раз выше, чем у обычных автолюбителей, — пояснил MSK1.RU один из авторов изменений в закон, депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков. — ОСАГО в основном идет на возмещение ущербов, связанных с автомобилем, а не жизнью и здоровьем».

Также депутат добавил, что в случае ДТП пассажир получит по ОСГОП выплату до двух миллионов рублей.

Почему нужно перенести сроки?

Минфин и ЦБ отказались переносить сроки вступления в силу ОСГОП для таксистов на 2028 год. В итоге он начнет действовать с 1 сентября. Ранее Общественный Совет по развитию такси обратился в соответствующие инстанции для решения вопроса и пояснил, почему все же необходимо перенести сроки, сообщают в телеграм-канале «Таксист Цифрового мира»:

Сроки и условия. Полис необходимо оформлять всего лишь на год, возврат взносов при досрочном расторжении невозможен.

Финансовые риски. Самозанятые таксисты, арендуя автомобили, будут вынуждены каждый раз оформлять новый полис, что приведёт к дополнительным затратам.

Компенсации. Пассажиры смогут получить до 2 млн рублей в случае аварии, в то время как водители и пешеходы — до 500 тыс. рублей по ОСАГО. Однако компенсация не будет выплачиваться водителям такси если авария произошла по вине другого водителя.

Стоимость полиса. Есть опасения, что стоимость ОСГОП будет установлена на максимальном уровне — 5,4 тыс. рублей. Предлагается привязать цену к инфляции.

Штрафы за отсутствие полиса: За отсутствие ОСГОП предусмотрены штрафы до 50 тыс. рублей для ИП и до 1 млн рублей для юрлиц.

«При текущих условиях только 28% будут работать легально, что может привести к нехватке такси и росту цен на поездки, а также вызвать социальное недовольство в регионах», − обратили внимание в публикации.

Как реагируют таксисты?

Более 90% таксистов считают свою подработку крайне необходимой для семейного бюджета, поэтому не могут отказаться от нее ни при каких обстоятельствах. Однако подавляющее большинство готовы уйти в «тень» − если правительство будет жестко требовать исполнения условия закона 580ФЗ «О такси». Опрос индивидуальных таксистов по всей России провел АНО Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир».

Компания «Яндекс Go» подчеркнула, что с 1 сентября у таксистов будет еще 60 дней для покупки полиса ОСГОП. Поэтому резкого оттока водителей не ожидается.

«Мы стремимся к тому, чтобы все обязательное страхование было доступно водителю онлайн и покрывало реальное время работы. Недавно таксисты получили возможность покупать краткосрочные полисы ОСАГО, действительные только в дни выхода на линию, а не на год. Приобрести полис можно прямо в мобильном приложении, которое используется для работы с заказами такси. Мы готовы разрабатывать аналогичное решение для ОСГОП, если позволит регулирование», − рассказали MSK1.RU в сервисе.

В то же время уже сейчас в России наблюдают дефицит водителей. Так, в некоторых таксопарках он достигает 30%, подчеркнули в «Газета.ru». Проблема может усилиться с введением новых правил.

Как оценивают такси пассажиры?

Между тем, такси входит в тройку самых популярных видов транспорта, уступая наземному общественному и личному авто, сообщает ВЦИОМ.

«Услуги такси скорее могут себе позволить более обеспеченные: среди оценивающих свое материальное положение как хорошее и очень хорошее пассажирами такси себя может назвать половина опрошенных (49%), среди средне- и плохо обеспеченных — около трети (37% и 33% соответственно)», − говорится в результатах опроса.

В общей сложности семь из десяти опрошенных россиян прибегают к услугам такси несколько раз в полгода и чаще (73%). Причем россияне чаще всего выбирают другие виды транспорта из-за высокой цены. Лишь 12% опрошенных сомневаются в безопасности поездки, 11% − не нравятся неприятные водители.

«Наименее значимые критерии выбора такси: марка автомобиля (9%) и наличие у него цветового обозначения такси (8%), наличие у водителя документа о прохождении ТО и медосмотра (по 4%). Не играет роли и то, в чьей собственности автомобиль (3%)», − добавляют во ВЦИОМ.

Что еще изменится для водителей такси?

Госдума опубликовала главные положения нового закона о такси. В первую очередь появятся дополнительные требования. В том числе отсутствие:

− судимости за ряд преступлений;

− медицинских противопоказаний к управлению ТС;

− трех и более неоплаченных штрафов за нарушение ПДД;

− повторного лишения права управления ТС и т.д.

Более подробно о других изменениях − в карточках ведомства.


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Сегодня в 16:12, просмотров: 163, комментариев: 0
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