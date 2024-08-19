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Цифровой рубль: знаем, но не доверяем // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​ Россияне рассказали о своем отношении к цифровому рублю

Цифровой рубль: знаем, но не доверяем // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

В 2025 году в России планируют массово ввести цифровой рубль – третью форму национальной валюты, которая дополнит уже существующие наличные и безналичные средства. Как к нему относятся россияне и будут ли они пользоваться новой формой валюты – рассказали в опросе ВЦИОМ.

Россиянам не интересно?

Уровень информированности и интереса к использованию цифрового рубля за последний год практически не изменился. Несмотря на приближение 2025 года, количество людей, желающих изучить особенности работы с цифровой валютой, не увеличивается.

Насколько осведомлены люди?

Около 68% россиян в той или иной степени осведомлены о планах полномасштабного внедрения цифрового рубля с 2025 года (в 2023 году этот показатель составлял 70%). Однако большинство из них (52%) лишь слышали об этом, не углубляясь в подробности.

Лишь 16% респондентов, или каждый шестой, обладают более глубокими знаниями на эту тему. Интересно, что мужчины преобладают над женщинами (22% против 11%). Треть опрошенных (32%) впервые узнали о цифровом рубле во время самого опроса.

Наибольший уровень информированности о цифровом рубле наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге – городах-лидерах по уровню цифровизации, где осведомлены об этом 85% жителей.

А пользоваться будем?

Только треть россиян – 31% (практически столько же, сколько и в 2023 году – 30%) заинтересованы в использовании цифрового рубля, причем лишь 9% из них абсолютно уверены в своем желании. Большинство опрошенных (59%, почти столько же, сколько и в 2023 году – 58%) не проявляют интереса к новой форме валюты, а 10% затруднились с ответом.

К потенциальным пользователям цифрового рубля относятся, в первую очередь, мужчины (39%), что заметно превышает показатель среди женщин (24%).

Кроме того, интерес к цифровому рублю проявляют россияне с высоким уровнем материального благосостояния (40%), а также жители городов (38 – 30%), в отличие от жителей сельской местности (24%).

Причем уровень информированности о цифровом рубле не оказывает существенного влияния на желание его использовать. Среди тех, кто уже знает о новой форме валюты, лишь 32% выражают желание ее протестировать, в то время как среди тех, кто только что узнал о ней, этот показатель составляет 28%.

Плюсы и минусы

Россияне пока не имеют четкого мнения о преимуществах и недостатках цифрового рубля.

Лишь 17% смогли назвать какие-либо преимущества новой цифровой валюты по сравнению с традиционными формами денег, в то время как 52% затруднились с ответом, и 31% считают, что преимуществ вообще нет.

Что касается недостатков, то 33% россиян смогли назвать конкретные слабые стороны цифрового рубля, но большинство (61%) затруднились с ответом. И только 6% считают, что у цифрового рубля нет недостатков.

Низкий уровень понимания особенностей цифрового рубля среди россиян подтверждается не только небольшим количеством содержательных ответов, но и противоречивостью аргументов в его пользу и против. Например, одни считают безопасность цифрового рубля его преимуществом (4%), в то время как другие видят в нем риск взлома, кражи или мошенничества (10%).

Некоторые считают цифровой рубль удобным и легким в использовании (4%), в то время как другие полагают, что он доступен не для всех, особенно для людей старшего поколения (2%).

Кроме того, контроль над цифровым рублем упоминается как в качестве преимущества (4%), так и в виде недостатка (5%), что демонстрирует отсутствие единого мнения по этому вопросу.

Ранее в siapress.ru рассказали о мифах, связанных с цифровым рублем.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 207, комментариев: 0
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