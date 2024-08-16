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​Николай Епифанов: «Квартира большой площади ‒ это комфорт, но за этот комфорт приходится больше платить»

Эксперт о том, нужно ли распространить на всю страну запрет на строительство маленьких квартир

​Николай Епифанов: «Квартира большой площади ‒ это комфорт, но за этот комфорт приходится больше платить»
Фото: спикера

В Москве с 1 августа 2024 года действует запрет на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. Теперь площадь однокомнатных квартир и студий должна быть не менее 28 «квадратов», а двухкомнатных ‒ не менее 44 «квадратов». Корреспондент siapress.ru спросил у заместителя генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Николая Епифанова об этом запрете и нужно ли, чтобы он действовал по всей России.

«Малогабаритные квартиры не являются уникальным российским явлением. Так, при желании в сети интернет можно найти массу роликов, где площадь квартиры, как жилища, составляет менее 15 квадратных метров, а порой ‒ и менее десяти квадратных метров, причем это ‒ именно квартиры, то есть со своим санузлом, кухней, спальной зоной и так далее. Причины, которые обуславливают наличие подобной площади жилища, лежат на поверхности: чем меньше квадратных метров в квартире, тем меньше сам чек на покупку в сравнении с аналогами (район, класс жилья, отделка и тому подобное). Безусловно, квартира большой площади ‒ это комфорт, но за этот комфорт приходится и платить больше: за ЖКУ, налог, капремонт, что не всем по карману. Учитывая вышесказанное, малогабаритные квартиры нужны будут рынку (региональным, муниципальным рынкам) до тех пор, пока не будут решены базовые потребности в жилье всех граждан», ‒ рассказал он.

Редакция siapress.ru направила запрос по этому вопросу компании ООО СЗ «ДСК-1». На момент публикации материала ответ еще не поступил.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 153, комментариев: 0
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