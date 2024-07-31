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​От паспорта до интерьера: как ремесленники Югры работают с кожей

Ремесленники Югры поделились секретами кожевенного мастерства

​От паспорта до интерьера: как ремесленники Югры работают с кожей
Фото: Екатерина Панадий, Лилия Кетова, Мария Манкевич

Кожа – материал, с которым работали в древности. Его ценят и сейчас, изделия из натуральной кожи стали ассоциироваться с эстетикой и элитарностью. Кожа привлекает внимание мастеров, которые занимаются как созданием мелких аксессуаров, так и крупных предметов интерьера. Является ли мастер профессионалом видно сразу − по швам, качеству обработки, авторской задумке. Разберемся, как складываются отношения с этим материалом у ремесленников Югры.

Натуральная кожа – за или против?

Характеристики натуральной кожи зависят от различных факторов: вид животного, его возраст, пол, даже условия содержания и кормления. При оценке качества кожи особое значение придается внешнему виду. Визуальные характеристики играют решающую роль при определении назначения кожи и особенностей производственного процесса, например, при выборе кожи для пошива одежды важен не только внешний вид, отсутствие дефектов, но и пластичность и устойчивость к внешним воздействиям.

Выбор оптимального материала зависит от конкретного случая.

Кожевник из Сургута Екатерина Панадий:

«В один период у меня было много заказов на изготовление обложек для паспортов. В такие моменты у изделий начинает теряться оригинальность. Тиснение на коже является дорогостоящим видом отделки, но в большинстве случаев люди хотят получить что-то стильное, но при этом недорогое. Часто клиентам не ясно, из чего складывается окончательная цена изделия.

При создании изделий на заказ важно понимать, что сама идея изделия принадлежит заказчику, которая реализуется в исполнении мастера. Моя же цель − создать такие изделия, которые вызовут интерес у покупателей. Для достижения этой цели важно иметь разнообразие и оригинальность товаров в наличии.

Если говорить о характеристиках материалов, то использование хромового дубления обеспечивает высокую долговечность и надежность изделия. С другой стороны, изделия из растительного дубления могут быть более требовательными в уходе и быстрее изнашиваться − их нельзя изготовить в большом количестве и без должного ухода вещь быстро портится.

Я всегда стараюсь уделять особое внимание качеству и долговечности моих изделий, чтобы покупатели оставались довольны».

Многие мастера предпочитают натуральную кожу из-за ее уникальных характеристик, особого блеска, узнаваемого запаха и прочности. Натуральная кожа обладает особым шармом и неповторимостью, что делает изделия из нее более престижными и дорогими, но почему в последнее время мастера все чаще используют в своих изделиях экокожу?

Выбор между натуральной и экокожей зависит от индивидуальных предпочтений, характеристик конкретного проекта и целей производства. Материал имеет свои плюсы и минусы, важно учитывать их при принятии решения.

Использование экокожи в дизайне и рукоделии имеет ряд преимуществ по сравнению с натуральной кожей. Экокожа обладает большим разнообразием цветов и текстур и это дает дизайнерам больше возможностей для творчества. Она меньше подвержена воздействию внешних факторов, таких как влага и свет и это делает ее более долговечной и легкой в уходе.

К тому же многие думают, что использование экокожи способствует защите животных и это этичный материал.

Швея из Сургута Лилия Кетова:

«Не работаю с натуральной кожей, потому что нет специального оборудования: кромкорезов, сликеров для полировки, инструментов для обработки срезов.

Мне интереснее работать с экокожей. Изделия из нее держатся на пике популярности. Шью брюки, рубахи, верхнюю одежду. Изделия выглядят стильно и дорого. Однако у искусственной кожи есть особенности в пошиве − нужны специальные иглы и лапки для машин. Еще одним секретом является обработка кожи маслом для волос или машинным маслом по линии шва, чтобы кожа не тянулась и строчка ложилась идеально».

Рыбья кожа − искусство северных народов?

Одной из главных особенностей кожи рыбы является ее уникальная текстура и узоры. Кожа рыбы обладает неповторимым мозаичным узором из чешуек, который придает изделиям особую привлекательность и оригинальность. Чаще считается, что она используется при создании эксклюзивных изделий, однако, у северных народов она использовалась для пошива обычных бытовых изделий − мешков для хранения круп, обуви.

Кожа рыбы обычно легче и тоньше, чем обычная кожа, у нее отличная воздухопроницаемость и влагостойкость.

Мастер по работе с кожей рыбы из Ханты-Мансийска Мария Манкевич:

«Кожа из рыбы является довольно сложным материалом для выделки. Она подвергается ручному процессу и сама по себе достаточно жесткая, что делает ее трудной для обработки. Удаление чешуи и обработка кожи могут занять до 22 часов.

Этот материал тонкий, поэтому при изготовлении изделий необходимо учитывать его особенности. Например, в сумках из кожи я рыбу использую вставками и наклеиваю на более плотную кожу теленка − это делается для того, чтобы изделие не мялось и не портилось. Практически все детали изделий дублируются более плотным материалом для повышения прочности.

Мне больше нравится работать с кожей семги и налима. Налим − более традиционный материал у народов ханты и манси, но с практической точки зрения он менее долговечен, на мой взгляд, его лучше использовать для создания украшений.

Кожа щуки после обработки становится более мягкой, что делает изделия непрактичными в носке, рисунок быстро изнашивается − это нужно учитывать.

Изделия из кожи рыбы значительно дороже кожаных изделий и чаще всего ассоциируются с экзотическими продуктами. Люди приобретают их в качестве сувениров».

При выборе кожи для создания изделий мастера всегда учитывают такие параметры как качество (прочность и внешний вид), тип выделки и толщина (регулирует область применения). Необходимо помнить, что выбор кожи зависит от конкретного проекта и из одного материала невозможно сшить и брюки, и кошелек.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 180, комментариев: 0
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