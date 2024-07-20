Рассказываем, что обязательно надо взять с собой в поездку

Когда собираетесь в путешествие, важно не только выбрать маршрут и забронировать жилье, но и собрать вещи. Забытые мелочи могут испортить впечатление от поездки, в то же время правильно наполненный багаж позволит избежать лишних стрессов. Что обязательно нужно взять с собой в путешествие, чтобы каждая минута была наполнена только положительными эмоциями и комфортом — рассказали в Объясняем.рф.

Проверьте документы

Самое главное — не забудьте паспорт.

Кроме того, вам нужны:

банковские карты — лучше несколько: распределите деньги по ним равномерно — на случай, если одна потеряется;

наличные;

билеты на поезд, самолет или автобус;

распечатанные брони отелей или другого жилья;

СНИЛС и номер полиса ОМС в блокноте или заметках в телефоне, чтобы были под рукой;

документы, подтверждающие ваши права на льготы, если таковые есть.

Если едете за границу

Дополнительно для поездки за рубеж нужны:

загранпаспорт;

медицинская страховка с необходимой суммой покрытия;

международные водительские права, если планируете брать машину в аренду.

Узнайте условия своего тарифа за границей и пополните баланс телефона, чтобы всегда быть на связи.

Если отправились в отпуск на машине

Возьмите с собой национальные и международные водительские удостоверения, если едете за границу, техпаспорт и полис ОСАГО. Ещё вам может пригодиться навигатор, а также:

аптечка,

видеорегистратор,

запасное колесо и домкрат,

огнетушитель,

гаечные ключи,

компрессор для подкачки шин,

провода вспомогательного запуска,

буксировочный трос, знак аварийной остановки.

Пополните запасы воды, масла, антифриза, стеклоомывающей и тормозной жидкости, в багажник положите канистру с бензином.

Если путешествуете с детьми

Возьмите их свидетельства о рождении, полисы ОМС, российский и загранпаспорта, если вы едете за рубеж, а также:

запасную удобную одежду и обувь;

перекус в дорогу и воду;

бутылочки, детское питание, соски, если ребенок маленький;

игрушки, книги, раскраски, карандаши — все, чем можно развлечь детей в пути;

влажные и сухие салфетки, подгузники;

коляску и автокресло, если поедете в путешествие на машине.

Если поедете с животными

Вам пригодятся:

ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации от бешенства и других заболеваний;

переноска;

корм и миски;

лоток и наполнитель;

поводок, намордник, ошейник;

игрушки;

средства гигиены и лекарства, если нужны.

Перед поездкой в другую страну питомцу нужно пройти обработку от паразитов и оформить ветеринарное свидетельство формы № 1. Кроме того, большинство стран требуют чипировать животное.

Заранее узнайте правила перевозки животных. С авиакомпаниями этот вопрос нужно согласовывать при покупке билетов. За перевозку придется дополнительно заплатить.

Дорожная аптечка

Заранее соберите нужные лекарства. Возьмите с собой:

пластыри,

жаропонижающее и лекарства от простуды,

обезболивающие,

средства от аллергии,

препараты от отравлений и укачивания,

мази от ушибов и укусов насекомых,

солнцезащитный крем.

Не забудьте препараты, которые по назначению врачей принимаете регулярно.