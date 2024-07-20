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​Что важно взять с собой в путешествие? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Рассказываем, что обязательно надо взять с собой в поездку

​Что важно взять с собой в путешествие? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com

Когда собираетесь в путешествие, важно не только выбрать маршрут и забронировать жилье, но и собрать вещи. Забытые мелочи могут испортить впечатление от поездки, в то же время правильно наполненный багаж позволит избежать лишних стрессов. Что обязательно нужно взять с собой в путешествие, чтобы каждая минута была наполнена только положительными эмоциями и комфортом — рассказали в Объясняем.рф.

Проверьте документы

Самое главное — не забудьте паспорт.

Кроме того, вам нужны:

  • банковские карты — лучше несколько: распределите деньги по ним равномерно — на случай, если одна потеряется;
  • наличные;
  • билеты на поезд, самолет или автобус;
  • распечатанные брони отелей или другого жилья;
  • СНИЛС и номер полиса ОМС в блокноте или заметках в телефоне, чтобы были под рукой;
  • документы, подтверждающие ваши права на льготы, если таковые есть.

Если едете за границу

Дополнительно для поездки за рубеж нужны:

  • загранпаспорт;
  • медицинская страховка с необходимой суммой покрытия;
  • международные водительские права, если планируете брать машину в аренду.

Узнайте условия своего тарифа за границей и пополните баланс телефона, чтобы всегда быть на связи.

Если отправились в отпуск на машине

Возьмите с собой национальные и международные водительские удостоверения, если едете за границу, техпаспорт и полис ОСАГО. Ещё вам может пригодиться навигатор, а также:

  • аптечка,
  • видеорегистратор,
  • запасное колесо и домкрат,
  • огнетушитель,
  • гаечные ключи,
  • компрессор для подкачки шин,
  • провода вспомогательного запуска,
  • буксировочный трос, знак аварийной остановки.

Пополните запасы воды, масла, антифриза, стеклоомывающей и тормозной жидкости, в багажник положите канистру с бензином.

Если путешествуете с детьми

Возьмите их свидетельства о рождении, полисы ОМС, российский и загранпаспорта, если вы едете за рубеж, а также:

  • запасную удобную одежду и обувь;
  • перекус в дорогу и воду;
  • бутылочки, детское питание, соски, если ребенок маленький;
  • игрушки, книги, раскраски, карандаши — все, чем можно развлечь детей в пути;
  • влажные и сухие салфетки, подгузники;
  • коляску и автокресло, если поедете в путешествие на машине.

Если поедете с животными

Вам пригодятся:

  • ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации от бешенства и других заболеваний;
  • переноска;
  • корм и миски;
  • лоток и наполнитель;
  • поводок, намордник, ошейник;
  • игрушки;
  • средства гигиены и лекарства, если нужны.

Перед поездкой в другую страну питомцу нужно пройти обработку от паразитов и оформить ветеринарное свидетельство формы № 1. Кроме того, большинство стран требуют чипировать животное.

Заранее узнайте правила перевозки животных. С авиакомпаниями этот вопрос нужно согласовывать при покупке билетов. За перевозку придется дополнительно заплатить.

Дорожная аптечка

Заранее соберите нужные лекарства. Возьмите с собой:

  • пластыри,
  • жаропонижающее и лекарства от простуды,
  • обезболивающие,
  • средства от аллергии,
  • препараты от отравлений и укачивания,
  • мази от ушибов и укусов насекомых,
  • солнцезащитный крем.

Не забудьте препараты, которые по назначению врачей принимаете регулярно.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 153, комментариев: 0
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