Объясняем, почему в России спрос на каркасные дома стал больше, чем на квартиры

Россияне массово скупают каркасные дома вместо квартир в городе. В настоящий момент стоимость такого жилья за год выросла в два раза, как и время строительства. Сейчас рынок переживает ажиотажный спрос на подобные конструкции, сообщает телеграм-канал «SHOT». Разбираемся, в каких регионах стали популярны каркасные дома и почему россияне предпочитают такой тип жилья.

Что по рынку?

Из-за высокого спроса появляются большие очереди на мастеров и долгий процесс согласования. Покупателям приходится ждать около трех месяцев, чтобы заселиться в готовый дом.

Кроме этого, вверх подскочила и цена ‒ год назад каркасные дома площадью 100 квадратных метров можно было купить за полтора-два миллиона рублей. Сейчас цена постройки варьируется в районе трех-четырех миллионов рублей.

Внимание к каркасным домам появилось из-за высоких цен на квартиры в новостройках. Например, жители Москвы готовы жить в 30-50 километрах от столицы, но не покупать однокомнатную или двухкомнатную квартиру за десять - 15 миллионов рублей, добавляет «SHOT» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

«В июне 2023 года домокомплекты площадью 50-100 квадратных метров стоили от 0,8 до 2,2 миллиона рублей. Сейчас они подорожали до 1,05-2,8 миллиона рубля. Домокомплекты площадью от 100 до 150 квадратных метров в июне 2023 года стоили от 2,2 до 3,15 миллиона рублей, а год спустя ‒ 2,8-4,1 миллиона рублей», ‒ указал руководитель направления «Домокомплекты» члена Ассоциации деревянного домостроения (АДД) ‒ компании «Технониколь» Дмитрий Апанасенко изданию ТАСС.

Что в других городах?

Каркасные дома приобретают популярность и в таких городах, как Самара, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Самара

До 1 июля 2024 года каркасные дома в Самарской области обычно покупали люди от 27 до 45 лет, с доходом выше среднего, с одним-тремя детьми. Они, конечно, желали попасть в категорию семейной ипотеки или господдержки. Но были и другие клиенты — около 20-30 процентов. К ним относятся те, кто просто переезжают в дома.

«Возводятся эти дома очень быстро ‒ два-три месяца. Фундаменту отстаиваться не нужно. Тем более эти дома сдаются практически в предчистовой отделке, так как внутри дом отделан гипсокартоном. Диапазон цены, которую предпочитают покупатели — от шести до 12 миллионов рублей. Площадь дома — от 100 до 170 кв м. Чаще всего такие дома приобретают те люди, которые переезжают из квартир, но практика показывает, что дом для семьи из четырех человек должен быть не менее 200 кв м. Или на территории должно быть подсобное помещение: гараж, баня и другие», ‒ рассказала вице-президент Российской Гильдии Риэлторов (РГР) Ольга Пискаева изданию «Московская Газета».

Нижний Новгород

Несмотря на востребованность каменных домов (65-70% от всего спроса), каркасные дома получили популярность на рынке недвижимости Нижегородской области.

«Появилось много застройщиков ИЖС, которые предлагают строительство домов только по каркасной технологии. Это связано со сжатыми сроками строительства по льготным программам и конечной стоимостью возведения дома. Каркасный дом не создает больших нагрузок на почву, поэтому не нуждается в мощном и дорогом фундаменте. Популярностью пользуются одноэтажные и двухэтажные дома общей площадью 90-140 кв. м. на участке семь-восемь соток в 30-километровой зоне от города стоимостью до восьми-десяти миллионов в отделке white box. Причем первоначальные запросы могут быть и выше по площади дома и участка, однако бурный рост цен на все (от ЗУ до стоимости стройматериалов, комплектующих и рабочей силы) заставляют заказчиков оптимизировать расходы и, соответственно, уменьшать требования к будущему дому», ‒ сообщил член Национального совета Российской Гильдии Риэлторов Сергей Левшин.

Спрос на ИЖС в Нижегородской области в последние два года увеличился и следует общим тенденциям по всей России. Доля ипотечных сделок в этом сегменте рынка выросла с 5% до более чем 15%. Люди предпочитают приобретать земельные участки под ИЖС не наличными, а по ипотеке.

В Нижнем Новгороде к числу покупателей каркасных домов относятся молодые семьи с детьми и люди старше 40-45 лет. Чаще всего покупатели выбирают между одно- двухкомнатной квартирой в городе и просторным домом на своей земле за такую же сумму.

Екатеринбург

Каменные дома в Екатеринбурге площадью 100-150 квадратных метров занимают сегмент около 50%. Второй по популярности сегмент ‒ частные дома до 100 квадратных метров ‒ около 40%. А на постройки более 150 квадратных метров приходится не более 15%.

«Площади участков, популярные у покупателя, сейчас лежат в области шести —12 соток, в зависимости от сегмента. Удаленность разная, спрос на участки после 60 километров сильно ограничен, основная масса покупателей ищет дом или дачу в этом радиусе. Инфраструктура имеет важное значение при выборе места под строительство или покупке готового дома, но, прежде всего, вопросы инфраструктуры рассматриваются через призму «назначения дома». Если это единственное жилье, требования максимально высокие, вся социалка должна быть расположена в непосредственной близости. Если дача, хватит и магазина с заправкой по пути», ‒ отметил член национального совета РГР Эдуард Богданов.

В Екатеринбурге в список покупателей каркасных домов входят молодые семьи 27-30 лет, чаще всего с детьми. Однако есть и другая категория покупателей – люди за 50, которые хотят немного больше тишины и спокойствия на природе.

Популярны ли каркасные дома в Югре?

У югорчан каркасные дома также начали приобретать популярность в 2024 году. Их, как и жителей других регионов, привлекает в подобных постройках небольшой срок строительства и пониженная ставка по ипотеке.

«Переходят сейчас на «каркасники», потому что срок строительства небольшой – два-три месяца. И не нужно, например, ждать, чтобы отстоялся фундамент. Те же сваи закручиваются за несколько дней. Ну, и на самом деле, они теплые. Когда -40 на улице, в них абсолютно комфортно», – рассказала URA.RUэксперт по загородной недвижимости филиала «Этажей» в Нижневартовске Светлана Глушенкова.

Цены на каркасные дома в Сургуте

В Сургуте есть большой выбор каркасных домов даже для небольшого бюджета. Сравним несколько вариантов дорогого и дешевого жилья у разных местных фирм.

Зодчий 86:

«ДК 114» – площадь 25,2 квадратных метра, стоимость 1 137 659 рублей (ипотека от 3 790 рублей в месяц);

«ДК 203-137» – площадь 137,50 квадратных метра, стоимость 7 588 232 рубля (ипотека от 25 282 рублей в месяц).

Дома Сибири:

«Рей» – площадь 25 квадратных метров, стоимость от 1 013 700 рублей (ипотека от 8 447 рублей в месяц);

«Александра» – площадь 310 квадратных метров, стоимость от 7 095 900 рублей (ипотека от 59 132 рублей в месяц).

Крона: