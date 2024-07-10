Россиянам рассказали о растениях-агрессорах на участке

Многие привыкли к тому, что главными агрессорами на дачном участке являются сорняки. Однако есть и культурные растения, способные быстро погубить огород. О том, какие овощи, ягоды и травы считаются вредителями для остальных растений ― читайте в нашем обзоре.

Земляника садовая

Клубничные «усы» предназначены природой для размножения кустов. Они заплетают сначала отведенную грядку, после борозды, а затем и соседние растения. Если забыть о клубничной грядке на одно лето, она превратиться в сплошной ковер, который выкопать будет довольно сложно. Поэтому, лучше выбирать безусые сорта или своевременно обрабатывать кусты и удалять все лишнее.

Малина соблазнительная (клубника-малина)

Колючие кусты высотой 30-60 сантиметров могут стать живой изгородью или декоративной стенкой. Важно помнить, что ягода очень быстро разрастается. Ползучие корневища дают новые побеги на расстоянии до метра от первого куста, и уходят в глубину до полуметра. Высаживать такой сорт малины нужно только в огражденные досками или шифером траншеи, или большие горшки.

Тладианта сомнительная (красный огурец)

Красный огурец ― родственник кабачка и тыквы, но по вкусу и форме похож на обычный огурец. Созревая он приобретает красно-оранжевый цвет. Подземная часть растения состоит из цепочек клубней, которые за два года могут занять территорию более 30 квадратных метров. Для того, чтобы овощ не разросся слишком сильно, следует сделать для него яму отдельно от остального грунта и огородить досками или листами шифера на глубину до полуметра.

Топинамбур

Его красивые ярко-желтые цветы могут стать отличной декорацией для неприглядных мест на участке. Несмотря на внешнюю красоту растения, под землей он активно осваивает новые территории. Если тщательно не следить за ним, то можно увидеть топинамбур в совершенно новом месте на огороде. Чтобы избежать этого, достаточно скосить его осенью, а затем выкопать весной, когда старые клубни уже отмерли, а новые не образовались.

Хрен

Чтобы весь участок не зарос хреном, нужно посадить его с ограждением высоким забором и на глубину не менее полуметра. Если вам достался участок уже заросший хреном, придется год за годом перекапывать всю территорию, выбирая самые маленькие корешки, или воспользоваться гербицидом.

Щавель

Как бы не был этот овощ полезен для здоровья, на участке он может стать настоящим врагом для других культур. Дело в том, что щавель размножается очень активно, причем разными способами ― корнями и семенами. Важно не только регулярно пропалывать его, удаляя лишние растения, но и срезать цветоносы до того, как они обсеменятся.

Эстрагон (тархун)

За пару лет тархун может разрастись так, что погубит под собой все окружающие растения. Мало того, что куст активно распространяется по грядке, так он еще держит ветви горизонтально, расстилаясь по земле и занимая более метра в диаметре. Чтобы избежать нежелательного разрастания тархуна ― сажайте его у забора, с уличной стороны или там, где больше ничего не растет. Также, важно вовремя подвязывать кусты и удалять с них семена.