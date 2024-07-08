Новый глава Сургута Максим Слепов приступил к работе

У нового мэра Сургута Максима Слепова начались первые рабочие дни. Напоминаем, что инаугурация главы состоялась в пятницу, 5 июля. О первых шагах мэра города − в обзоре siapress.ru.

Максим Слепов начал исполнять свои обязанности в субботу, 6 июля. Первым делом он встретился с гендиректором ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиром Богдановым. Глава города подметил, что ему очень важна поддержка градообразующих предприятий. По его словам, они обсудили перспективы развития города и социально-экономическое сотрудничество.

«Поблагодарил Владимира Леонидовича за его личную активную позицию по защите интересов города. Обсудили перспективы развития Сургута и социально-экономическое сотрудничество. Наметили несколько тем, которые нужно будет решить совместно в долгосрочной перспективе. В том числе с участием региональных властей», − отметил мэр.

После встречи он начал работать с документами и вникать в тонкости работы администрации, отличные от депутатской деятельности, которой он занимался до вступления в новую должность.

Кроме того, в своем телеграм-канале он отметил, что прислушивается к просьбам горожан: «Читаю комментарии в социальных сетях. Вместе будем решать поставленные вами задачи. Вместе будем решать поставленные вами задачи», − добавил Слепов.

Также на выходных он встретился с представителями застройщиков и дорожных компаний.

«Ремонтная кампания в разгаре, вникать во все нюансы нужно быстро», − подчеркнул глава.

Однако все это было лишь подготовкой к его первому официальному рабочему дню, который начался сегодня, 8 июля. Максим Слепов провел первое аппаратное совещание и сориентировал своих заместителей на решение актуальных задач. В том числе, поставленных сургутянами в комментариях в соцсетях.

И, конечно, он ответил на вопросы журналистов, ведь, как заявил он сам, открытость работы главы и администрации города − один из его главных приоритетов.