Что ждут от Максима Слепова в должности главы Сургута

Накануне, 5 июля, в Сургутской филармонии Максима Слепова официально назначили мэром города. На инаугурации присутствовали члены Совета Федерации РФ, депутаты разных уровней, почетные жители города, представители общественных и национальных объединений, религиозных организаций, градообразующих предприятий и органов власти, деятели культуры, искусства, образования, здравоохранения и предпринимательства.

«Решение об избрании Главы Сургута принято на заседании Думы города 3 июля 2024 года. Дума решила избрать на должность Главы города Максима Николаевича Слепова», – озвучил исполняющий обязанности председателя Думы Сургута Александр Олейников.

При вступлении в должность глава города произнес присягу.

«Вступая в должность главы Сургута клянусь при осуществлении представленных полномочий уважать, охранять и отстаивать права жителей города. Справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленную мне власть, честно и добросовестно исполнять свои обязанности во благо всего населения Сургута», – заявил новый мэр Сургута.

После этого Максиму Слепову вручили должностной знак главы и символический ключ от города. «Сургут для меня родной. Быть его главой – большая честь и большая ответственность. Приложу все силы, знания и опыт, чтобы он стал еще более комфортным, успешным и притягательным для всех, кто хочет здесь жить и строить будущее – вместе с Сургутом и Югрой. Вместе найдем верные решения и сделаем все необходимое, чтобы их реализовать. Служу России, служу Югре! Служу Сургуту!» – заверил глава после церемонии.

В первую очередь Слепова поздравил представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Югры Эдуард Исаков.

«Мы также несем часть ответственности за развитие Сургута. Вы по своему пути и врач в том числе, человек, возвращающий жизни, лечащий людей. К тому же город Сургут – экономическое сердце Югры. Это транспортный коридор, большой пласт промышленного производства, уникальный город с креативными индустриями. Надо обратить внимание на реконструкцию аэропорта и железнодорожного вокзала, принять решение по Дому пионеров, по кинотеатру «Аврора». Хочу вам пожелать успехов. Мы всегда рядом, поддержим и подставим свое плечо», – озвучил сенатор РФ.

Депутат Госдумы Вадим Шувалов подчеркнул, что Сургут служит всей стране, а значит городу необходим глава с безусловным доверием со стороны горожан.

«Сургут работает на обеспечение безопасности, укрепление обороноспособности, развитие экономики нашей страны. За этой работой стоят сургутяне. Избрание Максима Николаевича подтверждено единогласным решением городской Думы, это дорогого стоит. За ним стоит огромное количество сургутян, которые поверили, что он с честью и достоинством будет нести звание главы Сургута. Максим Николаевич, у вас есть все возможности результативно руководить городом», – отметил Шувалов.

На сцену также поднялась заместитель председателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова. Она обратила внимание, что в Сургуте формировалась судьба Максима Слепова – врача, депутата и отца большой и культурной семьи.

«Сейчас я проходила мимо вашей супруги Анастасии Яковлевны, рядом сидят мама и папа. И поблагодарю в первую очередь их за то, вырастили, воспитали, сформировали нового главу города, – отметила зампредседателя. – Максим Слепов, вы вписаны в летопись города и вам есть с чем приступить к его управлению. Желаю вам, вашей семье, нашему городу крепкого духовного, душевного и материального здоровья».

Помимо этого, вне церемонии высказался один из кандидатов, претендовавших на кресло мэра города, директор треста АО «ДСК-1» Денис Третьяков. На вопрос, что необходимо сделать главе в первую очередь, он ответил, что Максиму Слепову сначала нужно сформировать команду специалистов, настроенных на результат.

«Я буду рад помочь городу, участвовать в жизни Сургута. Готов ли я войти в штаб нового главы – все это нужно обсуждать, но если я буду полезен, то скорее положительно к этой идее отношусь. Я хорошо отношусь к Максиму Слепову. Это житель Сургута, который изнутри знает проблемы города. Даже больше – он заинтересован в том, чтобы их решать, и находится в контакте с горожанами», – заключил Денис Третьяков.

Член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Андрей Сенин также рассказал о своих ожиданиях от нового мэра города. В частности, он выделил молодежное направление, которое необходимо развивать.

«Процветания города, развития города, стремления, что он пожелал, чтобы город стал молодым, молодежным, подвижным. Также хочу пожелать, чтобы он помнил о ветеранах и особенно участниках боевых действий, те проекты, которые мы с ним обсуждали, будучи в качестве главного врача, в качестве депутата, председателя думы, которые были запущены по участникам боевых действий, мне хочется, чтобы этот вопрос двигался», – заявил Сенин.

Поделилась своими ожиданиями и президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«Максим Слепов является выходцем из сферы здравоохранения, и это говорит о зрелости нашего города. Он сургутянин, уже много лет в городе. Его дети рождены в нашем Центре. У него есть семья, которая служит этому городу. Столько всего произошло на глазах у Максима Слепова. Поэтому я жду преемственность власти, развития качества жизни наших жителей, гуманистического направления, культурного и, конечно, народосбережения и безопасности. И еще одним из главных вопрос я считаю развитие молодежного потенциала», – добавила президент Центра.

Напоминаем, ранее Максим Слепов определил задачи для города до 2036 года.