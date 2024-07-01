Россиянам рассказали, куда и как жаловаться на переполненные мусорные баки

Мусорная реформа действует в России с 1 января 2019 года. Ее запустили, чтобы сократить количество несанкционированных свалок, а также построить больше комплексов по обработке и утилизации отходов. С того момента в каждом регионе страны появились ресурсоснабжающие организации, которые должны перерабатывать твердые коммунальные отходы — собирать, вовремя вывозить и утилизировать мусор, а также следить за порядком на отведенной территории. О том, куда жаловаться на переполненные мусорные баки и как правильно это делать — читайте в нашем обзоре.

Как часто должны вывозить мусор

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий населенных пунктов оговорены в СанПиН 2.1.3684-21. Они вступили в силу 1 марта 2021 года. Согласно документу, муниципальные власти самостоятельно устанавливают график вывоза мусора, поэтому в разных регионах они могут различаться.

Однако существует единый для всех порядок обращения с ТКО и крупногабаритными отходами. Так, в теплое время года в большинстве регионов России мусор должен вывозиться раз в сутки, а в месяцы, когда температура воздуха не поднимается выше +4°C — раз в трое суток.

Единовременно отклонение от этих нормативов допускается в пределах от 24 до 48 часов. При этом суммарное не должно превышать 72 часа в течение одного месяца.

Особые требования есть и к обустройству площадок, на которых стоят мусорные контейнеры:

— они должны стоять на водонепроницаемом покрытии под уклоном для отвода дождевой воды и вытекающих из отходов жидкостей;

— вокруг мусорной площадки должны быть ограждения;

— расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, школ, детских садов, спортивных клубов должно быть не менее 20 и не более 100 метров;

— контейнеров должно быть достаточно, чтобы отходы не скапливались;

—управляющая компания обязана регулярно проводить чистку контейнеров на специальных площадках, а не во дворе дома.

Куда обращаться, если не вывозят мусор

Региональный оператор

Региональный оператор заключает договор с управляющей компанией, администрацией города либо владельцем частного дома на оказание соответствующих услуг. Поэтому, если коммунальщики давно не опустошали контейнерные баки у вашего дома, первым делом обращайтесь к ним. Напишите жалобу в свободной форме и обязательно укажите адрес дома, расположение контейнеров и дату, когда сотрудники перестали вывозить мусор.

Отправить заявление можно от своего имени или коллективно. Обязательно приложите к нему фото и видеоматериалы, на которых будет четко видны ваш дом, двор, тротуары, контейнеры и мусор. Благодаря этому представители оператора быстрее смогут понять, о каких нарушениях идет речь. Постарайтесь зафиксировать на записи свидетелей, столкнувшихся с такой же проблемой. Это несомненно увеличит шансы на успех. Гражданин также может подготовить жалобу на бумажном носителе, но тогда лучше составить ее в двух экземплярах. Один из них останется у заявителя с отметкой исполнителя о получении.

Управляющая компания

Если такой способ не помог, повлиять на работу оператора можно через управляющую компанию. Ее представители свяжутся с оператором и призовут его сотрудников к ответственности. Жильцы должны составить жалобу в администрацию УК в свободной форме, приложив фото или видеодоказательства. Как и в случае с регоператором, составляя заявление на бумажном носителе, не забудьте подготовить дополнительный экземпляр. Он останется у вас с отметкой — датой и подписью ответственного лица. Ответ из инстанции должен поступить в течение трех рабочих дней.

Городская администрация

Принцип обращения в городскую администрацию схож с подачей жалобы в УК. Приложите к претензии доказательства — фото или видео, на которых будет хорошо видна местность и неубранный мусор, и отправьте все это на электронную почту. Вы также вправе подать заявление лично, например, записавшись на прием к руководителю администрации.

Кстати, коллективная жалоба на компанию, которая занимается вывозом отходов, в отличие от индивидуальной, будет рассмотрена быстрее.

Департамент ЖКХ

Департаменты жилищно-коммунального хозяйства и министерства также могут повлиять на работу УК и регионального оператора. Порядок подачи жалобы такой же, как и в случае с городской администрацией.

Претензию можно направить электронной почтой, приложив фото и видеодоказательства, или заранее записаться на личный прием.

Жилищная инспекция

Обратиться с претензией реально также в жилищную инспекцию. Направить жалобу можно «Почтой России», по электронной почте, в социальных сетях или лично. Кроме того, некоторые инспекции устраивают приемные дни.

Получив заявление, инспектор приедет по указанному адресу, пообщается с жильцами, убедится, что отходы не вывозят, составит протокол и выпишет штраф на юридическое лицо, ответственное за нарушение. Также инспектор установит сроки, в которые оператор или УК должны будут привести контейнеры в порядок.

Территориальное управление Роспотребнадзора

Если УК и оператор не реагируют на обращения жильцов, можно заручиться поддержкой Роспотребнадзора. Сообщить о нарушениях можно по телефону горячей линии, через официальный сайт либо при личном визите. После регистрации заявления представители территориального органа инициируют проверку. Если претензии подтвердятся, оператор и УК будут наказаны.

Прокуратура

Если все вышеперечисленные способы не принесли нужного результата, жильцам следует обратиться в районную прокуратуру. К жалобе нужно приложить копии жалоб, которые они ранее направили в другие инстанции, с отметкой о принятии документа. Это поможет доказать, что всеми другими возможностями граждане воспользовались, но вопрос так и не решили. Сотрудники прокуратуры проведут проверку. Если по ее результатам подтвердится, что УК или оператор работали некачественно, им будет грозить административная ответственность.

В каких случаях стоит подавать жалобу

За вывоз мусора и установку контейнеров отвечает региональный оператор, с которым заключает договор управляющая компания (если дом управляется ею), администрация города либо собственники частных домов. Так что все претензии нужно предъявлять именно оператору. Перед тем как писать жалобы, внимательно изучите договор с подрядчиком и убедитесь, что обязательства им не соблюдаются. Кроме того, если в документе есть условия, которые перестали устраивать жильцов, можно добиться их пересмотра.

Отстаивать свои права допускается в следующих ситуациях:

— несвоевременный систематический вывоз мусора, нарушение сроков, установленных государством либо местными органами власти;

— недостаток мусорных контейнеров или их неудобное расположение;

— отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора (сейчас они есть в 78 регионах страны).

Как правильно подать жалобу

На законодательном уровне не утверждено никаких официальных бланков, поэтому граждане могут оформить жалобу в свободной форме. Однако во всех заявлениях в органы власти жильцы должны указывать следующие сведения: адрес дома, расположение и количество контейнеров, дату, с которой процесс устранения отходов приостановился. К обращению также нужно прикрепить фото или видеоматериалы, подтверждающие нарушение графиков вывоза ТКО. В шапке заявления важно прописать сведения о получателе и отправителе, поскольку ни одна организация не будет рассматривать анонимные сообщения.

В документе нужно четко описать проблему, попросив уполномоченное лицо провести проверку. Гражданин также может сообщить о своем желании получить обратную связь по ее итогам. Подать заявление можно через официальный сайт организации либо отправить заказным письмом бумажный вариант с уведомлением о вручении.

Как получить перерасчет, если сроки вывоза ТКО нарушены

За некачественно выполненную работу регионального оператора жильцы вправе потребовать перерасчет. Для этого нужно обратиться в УК или диспетчерскую службу коммунальной компании. Ее название обычно указано в квитанции оплаты ЖКУ или на портале ГИС ЖХК. Ваше заявление зарегистрируют, после чего специалисты обязаны провести проверку и составить акт о непредоставлении услуги.

Акт должен содержать:

— сведения о заявителе (ФИО, местонахождение, адрес);

— адрес, по которому не вывозят мусор;

— фото и видеосъемку, подтверждающие нарушения.

На основании акта жильцы должны написать заявление на перерасчет платы за вывоз ТКО. Условия и порядок снижения размера платы установлены Правилами № 354. Если подтвердится, что организация плохо выполнила работу, сумма для оплаты должна снизиться в зависимости от стоимости объема неоказанной услуги. При этом за каждые дополнительные 24 часа просрочки плата снижается на 3,3%.

Новая сумма отразится у жильца в квитанции за следующий месяц. Если же региональный оператор отказывается платить компенсацию, он должен предоставить отказ в письменной форме. На основании этого документа вы вправе обратиться в суд.

Что делать, если не вывозят мусор, но выставляют счет

Если региональный оператор не выполнил обязательства, жильцы не обязаны ему платить. Факт вывоза мусора подтверждается данными спутниковой системы «ГЛОНАСС», которые должны быть установлены на всех мусоровозах. Запросить эти сведения должен суд, куда граждане вправе обратиться, чтобы снять с себя финансовые обязательства за неоказанную услугу. Кроме того, в качестве доказательств можно также приложить фото и видеосъемку, а также ссылаться на свидетельские показания.