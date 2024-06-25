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​Как отказаться от турпутевки и вернуть деньги? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Эксперт разъяснил, как отказаться от турпутевки и вернуть средства

​Как отказаться от турпутевки и вернуть деньги? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: ru.freepik.com

«Могу ли я отказаться от оплаченного тура и получить свои денежные средства обратно в полном объеме?» ― таким вопросом задалась читательница siapress.ru Марина Киселева.

После недавних трагедий, случившихся в Дагестане и Севастополе, число таких запросов растет. О том, что делать, если вы передумали и решили отменить отпуск, рассказала специалист ТАСС Мария Селиванова.

Когда можно вернуть себе полную стоимость тура?

Всю оплаченную сумму туроператор перечисляет клиенту, если поездка не состоялась по его вине. Например, ему не удалось забронировать желаемый отель или купить авиабилеты на необходимую дату.

Также туристическая фирма вернет клиенту денежные средства в полном объеме, если есть рекомендация МИД РФ воздержаться от поездок в какую-либо страну: например, из-за военного конфликта или природной катастрофы.

Какую сумму вернет туроператор, если клиент сам отказался от поездки?

Туристическая компания должна вернуть клиенту деньги за путевку за вычетом фактически понесенных расходов. К таким расходам относятся деньги, которые туроператор получил от гражданина и успел потратить на бронирование и покупку каких-либо услуг.

Средства могут не вернуть за:

― визовый сбор, если виза получена;

― медицинскую страховку, если полис уже выписан;

― авиабилеты, если они куплены по невозвратному тарифу на регулярный рейс или чартер;

― бронирование отеля с безвозвратным залогом.

Могут ли вернуть деньги из-за болезни туриста или родственника?

Болезнь является основанием для расторжения договора, но не для возврата полной стоимости тура.

«В том, что турист заболел, туроператор не виноват. Он вернет деньги, но за вычетом фактических расходов», ― сообщила адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева.

Однако, если турист купил страховку от невыезда, тогда он сможет получить полную сумму за тур. Подобную страховку предлагают многие страховые компании. В этом случае деньги за путевку вернет не туроператор, а страховщик.

Можно ли вернуть деньги за перелет, если поезда не состоялась?

Если туроператор приобрел для клиента авиабилеты по возвратному тарифу, то можно вернуть все деньги или какую-то их часть, в зависимости от условий тарифа.

Как оформить возврат денежный средств?

Для возврата средств клиенту нужно прийти с документами на поездку к туроператору или в туристическую фирму, где был куплен тур. После этого необходимо написать заявление о расторжении договора, указав причину.

Для возврата средств у туроператора есть десять дней. Если деньги не вернули, то неустойка за каждый день просрочки составит 3% от суммы, но не более стоимости путевки.

Если турист не согласен на возврат части средств, то нужно решать спор в суде. Туроператор либо предоставит документы, подтверждающие фактические расходы до момента отказа клиента от поездки, либо с него будет взята полная стоимость путевки.

Также суд может предоставить клиенту компенсацию морального вреда за несостоявшуюся поездку.

Штрафы в договоре туроператора за отказ от тура ― законно?

Иногда туроператор прописывает в договоре санкции за отказ от поездки. Например, за отказ туриста от тура за две недели до вылета потери могут составить 50%, за отмену брони за неделю ― уже 100%.

«Такие штрафы незаконны. В такой ситуации штрафа быть не может. Деньги клиенту должны быть возвращены за вычетом фактически понесенных расходов», ― пояснила Маргарита Еремеева.

Ранее мы писали, что продажа туров в Крым сократилась на 20% после трагических событий, происходящих в Севастополе и Дагестане.


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Сегодня в 13:42, просмотров: 215, комментариев: 0
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