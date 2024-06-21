Напоминаем о мерах безопасности при сильном ветре

Десятибалльный шторм в Москве привел к двум погибшим и 18 пострадавшим. Однако стихия не планирует утихать. Синоптики сообщили, что смерчи в столице будут появляться все чаще по мере изменения климата.

«Смерчи нехарактерны для столичного региона, это явление достаточно редкое, однако по мере дальнейшего изменения климата, по мере роста глобальных температур, что влияет и на погоду, и климат столичного региона, подобные явления будут появляться на территории все чаще и чаще», − сообщил «ТАСС» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ураган – одна из самых мощных сил стихии, представляет собой ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 100 км/ч. Ураган, как правило, возникает внезапно. Буря − длительный очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается при прохождении циклона.

Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении зданий, дорожных покрытий, сооружений, линий электропередачи и связи, трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Кроме того, люди могут погибнуть и получить травмы в случае разрушения зданий. Ураган может сопровождаться грозой. При снежных и пыльных бурях опасны снежные заносы и скопления пыли («черные бури») на полях, дорогах и населенных пунктах, а также загрязнение воды.

Как подготовиться

Если вы проживаете в районе, подверженном воздействию ураганов и бурь, ознакомьтесь с:

сигналами оповещения о приближающемся стихийном бедствии;

способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздействию ураганного ветра и штормового подпора воды;

правилами поведения людей при наступлении ураганов, снежных и песчаных бурь;

способами и средствами ликвидации последствий ураганов, штормового нагона воды, снежных и песчаных бурь, а также приемами оказания помощи пострадавшим, оказавшимся в завалах разрушенных зданий и сооружений;

местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и устойчивых зданиях членов вашей семьи, родственников и соседей;

путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон повышенной опасности;

адресами и телефонами органа сектора по делам ГО и ЧС, аварийно-спасательных служб (подразделений), администрации Вашего населенного пункта.

Как действовать перед ураганом, бурей

После получения сигнала о штормовом предупреждении, приступите к:

укреплению крыши, печных и вентиляционных труб;

заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок и фанеры);

освобождению балконов и территории двора от пожароопасных предметов;

к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в безопасный район, а также автономных источников освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей);

переходите из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения гражданской обороны;

уберите принадлежащий вам автомобиль, другое транспортное средство в безопасное место.

Как действовать во время урагана, бури

Если ураган (буря) застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у несущих стен внутренних помещений. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.

В темное время суток используются фонари, лампы, свечи; по возможности, находитесь в заглубленном укрытии, в погребах и т.п.

Если ураган, буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов.

Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые мешки, доски и другие подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.

При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если Вы оказались в поле или на проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически очищаются и где большая вероятность оказания Вам помощи.

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза − очками.

Чего не следует делать при смерче, буре или урагане?

При буре, смерче или урагане не следует:

1. Пользоваться в доме газовыми плитами или какими-либо электрическими приборами.

2. Заходить внутрь ветхих, поврежденных зданий.

3. Укрываться от ветра за рекламными щитами, деревьями, заборами и ветхими постройками.

4. Находиться вблизи столбов, а также объектов с легковоспламеняющимися и ядовитыми веществами.

5. Прикасаться к трубам газоснабжения, водоснабжения, центрального отопления, а также к оборванным проводам линий электропередачи.

6. Находиться на мостах, возвышенных местах, а также вблизи линий электропередач и трубопроводов.

Напоминаем, ранее береза возле Бульвара Свободы в Сургуте не выдержала штормового ветра, а на улице Маяковского около пешеходного перехода оторвало провод.

Материал подготовлен на основе информации пресс-службы правительства ХМАО и МЧС России