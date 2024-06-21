Десятибалльный шторм принес столице России серьезные последствия

Накануне, 20 июня, на Москву обрушился устрашающий шторм. На протяжении дня жители столицы наблюдали сильные порывы ветра до 18-23 м/с, ливень и смерч. На территории города до 22:00 действовал оранжевый уровень погодной опасности, сообщает ТАСС.

Из-за непогоды в столице закрыли парки, фестивальные площадки, летние веранды в ресторанах. Но несмотря на ливень и сильный ветер, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работали в штатном режиме.

Среди пострадавших оказались и дети, и взрослые. На улице Енисейской ветер сорвал металлический лист, который повредил окна в трамвае. Два пассажира получили травмы, им оказали помощь на месте.

Всего были госпитализированы 18 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших четыре ребенка. Их состояние оценивается как удовлетворительно.

Два жителя Москвы погибли — одного прохожего насмерть придавило дерево на улице Ивановской в районе дома №3 в северном районе Москвы, еще один человек погиб на 2-й Бауманской улице на строительной площадке МГТУ. На него обрушились строительные леса.

Из-за инцидента временно приостановили трамвай №17 на Елисейской улице и перекрыли дорожное движение на пересечении улицы Ленской и Енисейской. Также остановили движение поездов на Ярославском и Курском направлениях МЖД.

За прошедшие сутки из-за шторма в Москве рухнули 1,2 тысячи деревьев, повреждены 643 машины, сообщили РИА Новости.

В целом в СМИ сообщают о большем количестве пострадавших — 30 человек.