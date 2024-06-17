Россиянам рассказали о причинах изъятия паспорта на границе

С начала текущего года в России резко возросло число туристов, которых не выпустили за границу из-за ошибок в загранпаспортах. На старте сезона отпусков случаев выявления ошибок в документе становится все больше. Какие недочеты могут стать запретом для выезда из страны рассказали специалисты РБК.

Путешественников с ошибками в паспортах не пропускают через границу или отправляют на дополнительную проверку. Сообщения о том, что у выезжающих возникают проблемы, появились после вступления в силу в декабре 2023 года поправок к федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Что изменилось в законах

Поправки к закону о порядке въезда и выезда определили основания для признания загранпаспортов недействительными, среди критериев — наличие в документе недостоверных сведений. Согласно уточняющему постановлению правительства № 2090, сведения в паспорте считаются недостоверными, если они не совпадают с данными, содержащимися в государственной системе миграционного и регистрационного учета. Это касается персональных данных гражданина и его детей, данных о гражданстве, об окончании срока действия паспорта, несоответствия фотографий.

Среди наиболее часто встречающихся ошибок, из-за которых россияне не могли выехать за границу, — несовпадение в написании имени, фамилии или отчества, опечатки в названиях городов и регионов, которые указаны как место рождения, ошибки в датах. Как правило, ошибки встречаются в паспортах старого образца — тех, что выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных.

«Десятилетние паспорта — биометрические, они содержат цифровой код, и ошибиться там достаточно сложно, потому что данные, которые зашиты в биометрию, переносятся на паспорт. То есть они «подтягиваются» из информационной системы, руками не вводятся», — объяснил генеральный директор юридического агентства «Персона Грата», руководитель комитета по правовым вопросам Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Паспорта без биометрии не были синхронизированы с этими информационными системами, а в паспортных столах на потоке вполне могут ошибиться, перенося данные вручную. К тому же граждане сами нередко делают ошибки в своих данных, заполняя заявления на выдачу паспорта.

Как отмечают турагенты, пятилетние паспорта без биометрии активно выдавались в 2022 и 2023 годах, так как из-за санкций для выдачи достаточного количества биометрических документов не хватало микрочипов.

Раньше ошибки в загранпаспортах не приводили к тому, что граждан не выпускали за границу, им просто рекомендовали по возвращении поменять паспорт на верный, напоминает Мохов. Сейчас это — «нормативом установленный признак недействительности заграничного паспорта».

Как проверить свой паспорт

Первое, что нужно сделать, — это удостовериться, чтобы имя, фамилия и отчество, написанные в загранпаспорте кириллицей, совпадали с написанием во внутреннем паспорте, рассказала заместитель гендиректора турагентства «Колумб» Галла Николаева.

«Самые распространенные проблемы — с именами, где есть буквы «е» и «ё», «и» и «й». Например, имена Алёна, Семён, Фёдор. Если в загранпаспорте имя написано через «ё», значит, во внутреннем паспорте или в свидетельстве о рождении ребенка имя должно быть написано так же», — отметила она.

Также необходимо проверять совпадение дат рождения, пола и внимательно смотреть на населенные пункты — они должны соответствовать тем, что указаны в российском паспорте.

Необходимо проверить все записи на основной странице на наличие орфографических ошибок, советует вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Александр Мкртчян. Он напомнил, что уже были случаи, когда людей не выпускали за границу, потому что в графе «место рождения» у них был указан «Ямало-Немецкий автономный округ» и «Петропавловск-Каматский».

Турагенты также советуют проверять данные в машиночитаемой записи — это нижняя часть основной страницы загранпаспорта, на ней на белом фоне набраны две строчки букв и цифр. Структуру машиночитаемых строк устанавливает МВД, орган, который выдает загранпаспорта.

В первой строчке содержится фамилия и имя владельца паспорта, их необходимо сверить с основной страницей. На второй строчке сначала располагается серия и номер паспорта, затем идет контрольная цифра, код государства RUS, дата рождения (печатается двумя цифрами, в том числе год, справа налево). После этого снова идет контрольная цифра, пол владельца паспорта (буква F или M), дата окончания действия загранпаспорта (печатается, как и дата рождения, справа налево) и далее контрольные цифры. Все, что можно, лучше сверить с основной страницей паспорта. В феврале семья из Кемерово не смогла вылететь на отдых, из-за того, что в паспорте дочери дата окончания срока действия паспорта на основной странице и в машиночитаемой записи различалась на одну цифру.

В ассоциации «Турпомощь», объединяющей туроператоров в сфере выездного туризма, советуют обращать внимание на то, есть ли нарушение защиты бланка паспорта, повреждения бланка, фотографии и машиночитаемой записи. Все это — признаки непригодности загранпаспорта, что по новым правилам также является основанием для его изъятия.

В начале июня МИД выпустил разъяснение, в котором напомнил, что при оформлении загранпаспорта имя заявителя указывается в соответствии с ранее выданным загранпаспортом либо внутренним паспортом или свидетельством о рождении для детей до 14 лет. При обнаружении разночтений в ведомстве рекомендовали оформить новый документ с правильным написанием имен собственных.

Как подстраховаться на границе

Даже если внешне загранпаспорт удовлетворяет всем требованиям, то лучше все равно взять с собой дополнительные документы, советуют турагенты. Если у граждан есть в имени или фамилии «проблемные» буквы, им лучше всего взять с собой внутренний паспорт, чтобы сразу подтвердить правильность написания, говорит Галла Николаева. Она поясняет, что сейчас на границе, для того чтобы сверить написание имени и фамилии, человека отводят в отдельное помещение. Его данные начинают сверять с базами, и из-за этой задержки он может опоздать на рейс.

Людям, у которых в имени и фамилии нет «проблемных» букв, все же лучше иметь с собой копию внутреннего паспорта и его фотографию в телефоне, советуют турагенты.

Кроме того, сейчас при вылете за границу вместе с несовершеннолетними стоит иметь при себе их свидетельство о рождении. Причем это актуально даже в том случае, если у ребенка есть свой загранпаспорт.

Что делать, если в паспорте обнаружилась ошибка

Если в правильности сведений в загранпаспорте есть сомнения, лучше всего будет показать паспорт в том отделении МВД, где его получали, рекомендуют туроператоры и турагенты.

При этом дата выдачи в новом паспорте будет стоять актуальная и совпадать с днем его фактической выдачи, а срок окончания действия загранпаспорта останется тем же, что и в предыдущем документе. Новым будет и номер паспорта. Турагенты советуют в заявлении на выдачу паспорта указать, чтобы написание фамилии, имени и отчества латиницей в новом паспорте оставили без изменений — это актуально в том случае, если по старому паспорту уже были куплены авиабилеты или забронирован отель. Изменение этих данных в брони будет стоить денег.

Если это условие будет соблюдено, то с переоформлением билетов не должно возникнуть проблем.

«Если это регулярный рейс, то люди приходят на стойку регистрации в аэропорту с двумя паспортами — старым и новым — и просто показывают, что была замена паспорта в связи с ошибкой. Я не могу сказать за все авиакомпании, но сейчас явных проблем с этим нет», — рассказала Николаева.

Сенатор Ольга Епифанова в разговоре с РБК назвала возникающие проблемы ошибкой администрирования. По ее мнению, граждан к таким изменениям следовало готовить заранее.

«Ведомства заранее должны были дать специальные инструкции, в том числе пограничникам, на случай разночтений (после декабрьских разъяснений). Ведь люди не виноваты: долгие годы все писали свои Ф.И.О. кто во что горазд, а значит, унификация, полагаю, должна происходить с пониманием». Налицо и «брак» в системе заблаговременного информирования граждан по поводу необходимости устранения разночтений, говорит Епифанова. «Возможно, также на законодательном уровне требуется ввести жесткий стандарт латинского написания в документах Ф.И.О. При этом четкое прописывание букв «ё» или «й» следует закрепить законодательно», — заявила сенатор.

Информация взята на основе материала РБК