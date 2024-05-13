Эксперты напомнили о правилах дорожного движения для велосипедистов

С приходом теплой погоды на улицах Югры появляются велосипедисты, которые не всегда соблюдают правила дорожного движения. За зимний период они часто забывают о мерах безопасности. Велосипедисты подчиняются общим нормам для транспортных средств, однако есть некоторые особенности. Эксперты Объясняем.рф рассказывают о них подробнее.
Правила для детей
Детям до 7 лет можно ездить только:
- по тротуарам;
- по пешеходным дорожкам;
- по велопешеходным дорожкам — исключительно на стороне для движения пешеходов;
- в пешеходных зонах.
Для детей и подростков с 7 до 14 лет правила те же, но им уже разрешено выезжать на велодорожку и велосипедную часть велопешеходной дорожки.
До 14 лет кататься по городу можно только в сопровождении взрослого!
Правила для взрослых
Те, кому уже исполнилось 14, должны ездить по велодорожке или отдельной полосе для велосипедистов. Они могут также пользоваться правым краем автомобильной трассы, если:
- велодорожки или отдельной полосы нет;
- велосипеды едут колонной;
- велосипед, его прицеп или груз шире 1 м.
Также можно ехать по обочине, но только если по проезжей части передвигаться не получается.
Выезжать на встречную полосу и на скоростные магистрали нельзя!
Взрослым кататься по тротуару и пешеходным дорожкам разрешено только в двух случаях:
- нет велосипедной или велопешеходной дорожки либо полосы для велосипедистов, а по правому краю проезжей части или обочине проехать невозможно,
- они сопровождают велосипедиста до 14 лет или везут ребенка до 7 лет.
Перевозить маленьких детей можно исключительно на дополнительном сиденье, в велоколяске или специальном прицепе.
Другие запреты
Велосипедистам нельзя:
- садиться за руль неисправного велосипеда,
- ездить нетрезвыми,
- возить грузы, которые мешают управлению или по ширине либо длине выступают за габариты велосипеда больше, чем на 0,5 м,
- брать пассажиров, если конструкция велосипеда это не предусматривает,
- убирать с руля обе руки одновременно,
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, где ходят трамваи и/или две полосы и более в одном направлении,
- пересекать дорогу по пешеходному переходу, не слезая с велосипеда.
При маневре
Чтобы другие участники движения понимали, что собирается сделать велосипедист, он должен подавать знаки:
- поворот налево — левая рука вытянута в сторону или правая поднята вверх и согнута в локте,
- поворот направо — правая рука вытянута в сторону или левая поднята вверх и согнута в локте,
- торможение — любая рука поднята вверх.
Правила езды ночью
В ночных поездках, а также в тумане и в тоннелях обязательно включать фары или фонари.
Полезные советы
Чем заметнее велосипедист, тем меньше он рискует попасть в аварию. Поэтому лучше кататься в яркой одежде. Также нелишними будут велошлем, налокотники и наколенники.
Ответственность за нарушения
Тех, кто не соблюдает правила, штрафуют. Придется заплатить:
800 руб — за нарушение ПДД,
1000–1500 руб — если при этом велосипедист нетрезв,
1000 руб — нарушение создало другим помехи для движения,
1000–1500 руб — когда здоровью окружающих причинен вред легкой или средней тяжести.
Как действовать, если попал в ДТП с электросамокатом − в материале siapress.ru.