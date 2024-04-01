Эксперт Роскачества разъяснил, как отрегулировать пластиковые окна

«С наступлением весны, как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно?» — таким вопросом задался читатель siapress.ru Ирина Савина.

Окна из ПВХ удобны и практичны, но требуют регулярного технического обслуживания. Частое открывание и закрывание приводят к изнашиванию оконной фурнитуры, нарушению герметичности, потере тепла и пропусканию звуков с улицы. Как сохранить необходимую температуру в доме и самостоятельно сделать регулировку прижима пластикового окна, а также устранить другие проблемы, рассказал эксперт Роскачества, архитектор, строитель и преподаватель Денис Васильев.

Когда необходимо регулировать пластиковые окна?

О том, что окнам требуется коррекция, можно понять по следующим признакам:

— сквозняки по бокам или снизу окна из-за нарушения герметичности;

— тугое движение створок;

— проседания или перекосы створок;

— затрудненное переключение режимов;

— проблемы с ручками – разболтаны или их заклинивает.

Какие виды регулировки окна могут потребоваться?

«Для исправления провиса створки требуется разобрать ее и заново расклинить стеклопакет внутри ПВХ-профиля, что самостоятельно выполнять без должных знаний и опыта настоятельно не рекомендую. Советую обращаться к специалистам. Что же касается нарушения геометрии рамы, то тут однозначно требуется переустановка силами профильных специалистов», — отмечает Денис Васильев.

Однако если в процессе эксплуатации произошла деформация створки из-за неплотного первоначального расклинивания стеклопакета, то просто регулировкой фурнитуры ограничиться не получится. Надо будет заново выполнить расклинивание с последующей регулировкой фурнитуры.

Приемы самостоятельной регулировки окон:

— выравнивание по горизонтали – выполняется регулировкой верхней петли;

— выравнивание по вертикали – выполняется регулировкой нижней петли;

— регулировка притвора (плотности прижима) створки – осуществляется с помощью эксцентриков (цапф) рамы;

— регулировка оконной ручки – производится путем затягивания винтов, расположенных на ручке;

— замена уплотнителя – при необходимости осуществляется путем снятия старого уплотнителя и установки нового.

Какие инструменты необходимы для регулировки пластиковых окон?

Для регулировки пластиковых окон вам понадобятся:

— плоская отвертка и плоскогубцы – необходимы для настройки режимов «зима/лето», замены фурнитуры и работы с болтами;

— шестигранник четыре миллиметра – универсальный ключ, предназначенный для регулировки оконной фурнитуры любой марки;

— ключ Torx T15 в форме звездочки – дополнительный ключ, необходимый для регулировки некоторых моделей оконной фурнитуры;

— шуруповерт с комплектом бит;

— специальная смазка.

Для вспомогательных работ могут потребоваться нож и набор пластиковых прокладок.

Регулировка пластикового окна по горизонтали и вертикали

Выравнивание по горизонтали створки пластиковых окон: если окно наклонено и при закрытии касается боковых створок, необходимо отрегулировать верхнюю петлю. Это частая проблема, вызванная износом оконной фурнитуры.

Верхняя и нижняя петли имеют регулировочные отверстия для шестигранного ключа. Его вращение по часовой стрелке поможет поднять нижнюю часть створки (нижний угол приподнят с противоположной стороны петли), а вращение против часовой стрелки опустит ее.

Винт поворачивают по часовой стрелке (или против часовой стрелки) до тех пор, пока створка не сдвинется на нужное расстояние. Желательно, чтобы ее смещение при каждом повороте ключа не превышало один миллиметр. Эти манипуляции позволят сместить верхнюю или нижнюю часть створки по горизонтали до двух миллиметров.

Регулировка пластиковых окон по вертикали: если высота окон превышает один метр и их часто открывают, то из-за системного сильного давления на петли происходит провисание. В таком случае требуется вертикальная регулировка.

Необходимо снять пластиковую крышку и добраться до механизма. Вращая шестигранный ключ по часовой стрелке, вы приподнимете створку (уголок с петлей) на два миллиметра выше. Поворачивая ключ в противоположную сторону, опустите створку на два миллиметра.

У большинства моделей окон петли устанавливаются справа. Но есть конструкции, в которых регулировочные элементы монтируются слева. В этом случае выполняйте все движения в обратном направлении.

Регулярный уход, чтобы окна прослужили долго

Чтобы пластиковые окна прослужили как можно дольше, все подвижные элементы фурнитуры (цапфы, регулировочные механизмы петель, защелки, крепления и т. д.) необходимо смазывать перед наступлением зимнего и летнего сезонов, а также после коррекции или обслуживания. Несколько капель смазки наносят на каждую деталь. Для ее равномерного распределения дают механизму поработать в нормальном режиме. Регулярная смазка оконной фурнитуры продлит срок ее службы.

«Более того, прежде чем регулировать плохо закрывающиеся окна из ПВХ, сначала смажьте фурнитуру. Часто этого оказывается достаточно», — говорит Денис Васильев.

Резиновые уплотнители также нуждаются в уходе. Их смазывают специальным раствором, поддерживающим эластичность резины и защищающим ее от пересыхания и растрескивания. Уплотнители тоже рекомендуется обрабатывать два раза в год, особенно осенью во время регулировки прижима окна и перевода его в зимний режим.

Регулировка пластикового окна своими руками – процесс несложный. Главное – соблюдать алгоритм действий. Если вы хотите, чтобы окна прослужили как можно дольше, проводите их систематическое техническое обслуживание, которое заключается в смазке фурнитуры для защиты от коррозии, трения и высыхания.