Разбираемся, какой бизнес можно открыть на даче

На даче можно не только отдыхать и полоть грядки, но и зарабатывать. Однако не любой бизнес можно организовать на СНТ. И дело не только в том, что предприниматель может нанести вред окружающей среде или помешать соседям. В материале siapress.ru разбираемся в тонкостях.

А можно ли?

В первую очередь стоит обратить внимание: бизнес на территории самой дачи запрещен. Однако предприниматель может организовать свое дело на общественных землях, принадлежащих СНТ, при согласии соседей, объяснил «Известиям» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Спикер ведомства также привел примеры законных бизнес-идей для дачников. Россиянам можно заниматься изготовлением и ремонтом изделий из дерева, производством ремесленных товаров, выращиванием овощей и фруктов на продажу, рыбоводством и пчеловодством.

Подчеркнем, что на даче нельзя разводить агрессивные виды пчел. В любом случае свою мини-пасеку нужно будет оформить в ветстанции района, а также получить санитарный паспорт.

Если есть свободное место, то разрешено разводить птиц.

«Это возможность получать свежие яйца или мясо, лишнюю продукцию можно продавать. Здесь важно быть осторожными: в 2023 году в силу вступили изменения в 217-ФЗ, согласно которым теперь допускается использование садовых земельных участков и огородных земельных участков для выращивания для собственных нужд птицы и кроликов при соблюдении определенных градостроительных и санитарных условий. Но ни в одном законе не закреплено количество живности, поэтому здесь всегда можно будет поспорить с властями в случае разбирательств», — добавил Говырин.

Что нельзя?

В России можно организовать небольшой бизнес на территории СНТ только при условии отсутствия вреда для окружающей среды. Поэтому об идее создания автомойки или автосервиса стоит сразу забыть.

«Такой запрет закреплен в Федеральном законе № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». За нарушение запрета гражданин может быть привлечен к ответственности Росприроднадзором в связи с нанесением вреда природе — например, машинное масло может нанести вред почве. Предусмотрен административный штраф в размере 5 тыс. рублей и предписание о запрете такой деятельности», − объяснил член комитета Госдумы.

Кроме того, с 2019 года в жилых помещениях нельзя заниматься гостиничным бизнесом. Это в том числе дома в СНТ. Оказывать такие услуги можно в нежилых помещениях или на земельном участке с видом разрешенного использования «для гостиничного обслуживания». Предварительно необходимо получить разрешение и согласовать с администрацией населенного пункта, а после − зарегистрировать юридическое лицо или ИП.

«Получается, что в квартире или в частном доме нельзя устроить хостел (дом в деревне для ИЖС, ЛПХ или в СНТ также попадают под эту категорию). За использование объекта не по назначению владельцу недвижимости может грозить большой штраф и предписание о закрытии своего бизнеса. При этом отмечу, что сдавать вашу недвижимость по договору найма никто не запрещает», − ранее отмечал в RG.RU председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Дополнительно: с чего начать фермерский бизнес

В прошлом году стало известно, что государство старается поддерживать аграриев: дает льготные кредиты, возмещает часть расходов на покупку семян, сертификацию продукции.

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При выборе участка помните о специфике бизнеса: