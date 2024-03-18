Итоги трехдневного голосования за Президента в России, Югре и Сургуте

Выборы Президента в России состоялись. В течение трех дней, с 15 по 17 марта, граждане стекались на избирательные участки по всей стране, в том числе и в Югре. В округе зафиксировали рекордные показатели явки. Свыше 87% югорчан изъявили свою гражданскую позицию, оставив отметку в бюллетене – это беспрецедентно высокие цифры. Рекорд зафиксирован и в Сургуте.

«Явка небывало высокая для нашего города и составила 84,48%. Это более 245 тысяч избирателей. Этот показатель говорит об активности и включенности в выборы практически каждой семьи, каждого из нас», – озвучил глава города Андрей Филатов.

Можно сказать, это правдиво и на федеральном уровне: всероссийская явка стала рекордной в новейшей истории и составила 77,44%. В ЦИК сопоставили цифры с выборами прошлых годов в инфографике, которая отражает всплеск избирательской активности.

ОБСТАНОВКА НА УЧАСТКАХ

По заверениям окружной избирательной комиссии, за все три дня голосования им не поступило ни одной жалобы. Прозрачность выборов обеспечивали свыше трех тысяч наблюдателей, на участках работали больше трехсот представителей СМИ.

«Организовано общественное наблюдение было на высоком уровне. Команда показала свой профессионализм. Подготовка, которую осуществляли мы до голосования, слаженность дали свои результаты. Мы ощутили это на себе. Оперативно получали информацию по ситуации на наблюдательных участках, что позволяло нашим экспертам оценивать происходящее», – рассказала председатель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова.

Однако совсем без инцидентов не обошлось. Так, в Когалыме местная жительница попыталась поджечь урну с бюллетенями. Женщина 1966 года рождения уже стала фигуранткой уголовного дела – ей вменяют воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

«В настоящее время женщина задержана, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в Управлении СК РФ по Югре.

ВИКТОРИНА «ДОСТИЖЕНИЯ ЮГРЫ»

На время голосования на избирательных участках работали волонтеры Викторины «Достижения Югры». Организаторы подготовили миллион подарков – от квартир, машин, техники до сертификатов в маркетплейсы и значков – и все они нашли своих хозяев. Например, в Сургуте обладателями недвижимости благодаря Викторине стали пять человек.

«За эти дни мы видели море эмоций: удивление и радость, слезы от везения и веру в удачу. Мы радовались вместе с вами», — говорит координатор проекта Наталья Акст.

ИТОГИ

Сейчас идет этап подведения итогов выборов. По предварительным пока результатам, победу одержал Владимир Путин – его поддержали больше 87% россиян. Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий набрали 4,32, 3,83 и 3,20 процента голосов соответственно. Это данные на момент обработки 99,94% протоколов.

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, официально итоги голосования будут подведены 21 марта. Между тем Владимир Путин уже принимает поздравления с переизбранием. К главе государства обратились лидеры более 10 стран мира, в том числе Си Цзиньпин, глава КНР.