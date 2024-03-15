Почему долговая нагрузка югорчан заметно выросла за год

Долговая нагрузка югорчан выросла за год почти на 100 тысяч рублей и составила 731 тысячу на каждого жителя округа. В среднем на погашение кредитов каждый месяц уходит 65 процентов средней зарплаты в округе, и это далеко не худшая ситуация по стране – по этому показателю Югра находится на 39-м месте. Но почему происходит этот рост – обсудили в свежем выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Журналист Тарас Самборский, мой коллега, на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Поговорим сегодня про наши некоторые темы интересные. Давай начнем с такой, более макротемы. У нас был опубликован рейтинг закредитованности российских регионов. Ну, не самих регионов, а их жителей. По итогам этого рейтинга выяснилось, что Югра находится на, в принципе, неплохом достаточно 39-м месте. Сейчас я зачитаю некоторые данные. 731 тысяча – это кредитная нагрузка на каждого югорчанина, именно подушевая нагрузка, то есть включая младенцев. И при этом 65% среднего дохода югорчан уходит на вот это вот самое погашение вот этой вот какой-то кредитной нагрузки. За год кредитная нагрузка выросла на 100 тысяч рублей. Надо сказать, что самый топ у нас в Тыве – это 893 тысячи рублей, и что примечательно, Тюменская область, внезапно, оказалась на 3-м месте по этому показателю. 671 тысяча рублей – это закредитованность тюменцев, то есть на примерно 60 тысяч меньше, чем у югорчан. Но при этом тюменские зарплаты все-таки пока что еще в среднем пониже, чем югорские.

Давай посмотрим, порассуждаем на эту тему. Что означает вот эта любопытная тенденция. То есть, во-первых, рост закредитованности, во-вторых, даже средняя зарплата югорчанина на 65% состоит из необходимости выделять деньги на то, чтобы закрывать текущие кредитные обязательства, хотя нам рассказывают о том, как мы хорошо живем, какие у нас большие зарплаты, какой рост реальных доходов у населения и так далее и так далее.

Т.С.: Наверное, мы имеем дело с погрешностью статистики. Потому что если Тыва, один из самых бедных регионов страны, находится на 1-м месте, Югра находится на 39-м, а между двумя регионами всего 100 тысяч разницы вот этой, показателей по закредитованности…

Д.Щ.: Да, у Тывы меньше доходов. Соответственно, они больше денег тратят на то, чтобы погашать эти самые кредиты.

Т.С.: Но у них закредитованность, тем не менее. То есть вот этот вот лаг между Тывой и Югрой, он не порядки, не несколько сотен тысяч рублей, а, в общем-то, они в двух соседних сотнях находятся.

Д.Щ.: Ну да, 150 тысяч, ну 160.

Т.С.: И это мне дает основание подумать, что интересно было бы вообще детали этой статистики посмотреть. Что вообще исследуют ученые, статисты.

Д.Щ.: Это соотношение долга по кредитам к годовой заработной плате, если быть совсем точным базово.

Т.С.: Что формирует кредиторку у людей? Просто… Ну, хорошо, это так, детали, на самом деле. То есть если говорить о причинах, можно подумать, что такая большая закредитованность населения, все равно, хоть мы и на 39-м месте, но это много, согласитесь. Почти две трети дохода людей уходит на погашение кредитов. То есть я как предприниматель скажу, что это неимоверная нагрузка, очень тяжело закрываемая. Можно подумать, что от бедности. Ну порассуждаем. Бедный ли регион Югра? По другой статистике он у нас третий по доходам на душу населения в стране после Ямала, Москвы. Но в любом случае, всегда устойчиво входит в пятерку самых богатых регионов России.

Д.Щ.: По доходам – да.

Т.С.: По всем исследованиям, по всем видам доходов. Почему тогда растет вот такая банковская закредитованность людей? Кстати, я хочу уточнить, речь идет о банковской закредитованности или вообще о любой закредитованности? Потому что ведь есть… У нас же долги, например, по коммуналке растут страшными темпами.

Д.Щ.: Нет, я думаю, что все-таки речь идет о закредитованности именно у банков и у так называемых МФО – микрофинансовых организациях.

Т.С.: Хорошо. Под закредитованностью подразумеваем чисто банковские кредиты, хорошо. А если мы к этому прибавим долги по коммуналке, то мы поймем, что…

Д.Щ.: Там мрак будет, да.

Т.С.: ...Ситуация выглядит, в общем-то, на грани бедствия какого-то. Окей. Беднеет ли население Югры? По статистике – нет, а судя по данному показателю, очевидно, что да. Какое население? Наверняка, убрав из исследования о доходах населения нефтяников и самых высокооплачиваемых чиновников, мы поймем, что реальные показатели доходов населения гораздо ниже, чем те, которые мы обнаружим в любом отчете по Югре. И видя реальную инфляцию, реальное положение с доходами населения, пресловутые бюджетники, а бюджетники составляют большую часть населения региона, то есть все бюджетники, всех видов, всех сословий, от медиков до, я не знаю, силовиков, то у большей части населения реальные доходы застопорились или падают.

И вероятно, люди, которые не в состоянии перестроить свой жизненный уклад повседневный или просто не вписываются в поворот финансовый, не хотят перестраиваться, не хотят менять свои привычки, образ жизни, потому что им реально не хватает денег на жизнь, они начинают заниматься заимствованиями. Вот к этому это и приводит. Но, может быть, причина такой закредитованности кроется в чем-то другом. Ну, к примеру… Или это комплекс причин. Да, рассмотрим другие, что могло бы быть.

То есть мы говорим: обеднение населения принимается как возможная версия? Ну, вероятно, да. Низкая экономическая культура населения, которое берет кредиты, в том числе микрозаймы, не думая. Я бы поставил на второе место, потому что, к большому сожалению, при всей нужде многих людей, то, как они легко берут в займ деньги, меня просто пугает и удручает. Я знаю несколько примеров, это совершенно драматические истории, они доводят людей просто до психологического истощения, и тем не менее. Люди идут, берут микрозаймы, оформляют кредиты в банках. На любую потребность они готовы бежать в банк. Хотят в отпуск ехать – в банке оформляют кредитку, деньги с этой кредитки спускают все в отпуск или еще что-то.

То есть мы очень часто можем наблюдать совершенно нерациональное поведение людей, которые считают, что легкая доступность к деньгам поможет им не то, чтобы поправить свое положение финансовое бедственное, а не изменить какого-то привычного образа жизни. Вот это вот я называю низкой экономической культурой людей. И, кстати говоря, ведь экономическим ликбезом населения в последнее время, в последние годы как-то перестали заниматься. Вот если еще раньше…

Д.Щ.: А занимались что ли?

Т.С.: Если раньше об этом было много разговоров, о том, что в школах должны быть какие-то экономические уроки, какие-то беседы, какие-то курсы. Что людей надо учить со школьной скамьи тому, что такое деньги, что такое кредиты, что такое займы, что такое, я не знаю, прибыль, что такое семейный бюджет, что такое личный бюджет, что такое бюджет компании. Это очевидные вещи, и класса с 7-го, с 8-го, это, по мне, так просто необходимая образовательная процедура. Но разговоры, видимо, остались разговорами. Но мы знаем теперь, чему там преподают в школах, какие уроки на какие были заменены, лекции. И вполне вероятно, что мы начинаем пожинать тоже какие-то плоды вот этой экономической безграмотности людей.

Еще раз говорю, многие люди берут в долг не потому, что они нуждаются, не потому что им нечего купить на ужин или накрыть не могут праздничный стол, они просто хотят жить красиво, и вот так вот они себе представляют красивую жизнь. Сейчас съездим в отпуск, круто отдохнем, выкинем туда миллион, ну потом как-нибудь вернем. И эта закредитованность, она растет, а параллельно, еще раз говорю, растет задолженность по коммунальным платежам. Вот сегодня ГТС дает толи пресс-конференцию, то ли интервью, рассказывают о том, как он борется с дебиторской задолженностью, которая у него растет. И это все тревожные очень симптомы.

Но вернемся к причинам, что еще может повлиять. На третье место я бы поставил очень агрессивную политику банков, которые в этих вопросах вообще ничем не сдерживаются. Никакими государственными решениями и действиями. Вообще, ситуация так сложилась на банковском рынке, что человек, который не имеет кредитов, который не взял ипотеку, у которого нет автокредита, потребительского кредита, он банку не очень-то интересен. Ну, потому что кредиты для банков – это активы, а вот если вы держите свои деньги в банке, то для банка это пассив.

И когда те же банкиры рассказывают, что на этом и строится, зиждется принцип банковской деятельности: взять у кого-то в долг, то бишь у нас, у граждан, в депозит, положить в виде вклада человеку деньги, дать ему за это проценты и этими же деньгами оперировать потом, дальше выдавая кредиты за больший процент – вот так вот банк зарабатывает. Все так, да не так. У нас банки, на самом деле, кредитуются за минимальную ставку в Центробанке. И вот эти все наши депозитные деньги, для них они просто… Их может не быть. Банк, если захочет взять много миллиардов или сотен миллиардов, он просто идет и берет у Центрального банка эти деньги и точно так же раздает кредиты.

Соответственно, чем больше он выдает кредитов, тем банк богаче, тем его отчетность лучше, он стоит дороже в рынке и так далее и тому подобное. И вот то, с какой легкостью люди покупаются на банковские продукты кредитные, тоже удивляет. Вот мы только что сказали – это какая-то там проблема в экономической культуре населения. Но есть и проблема в агрессивной политике банков, которые, не стесняясь, людям, не хочу говорить слово «впаривают», потому что тут процесс обоюдный: да, банк предлагает, ну, народ берет – все понятно. Но вот я не наблюдаю в этом социальной ответственности ни одной стороны, ни второй.

И третьей стороны – то бишь государства, которое банковскую сферу регулирует по закону в России. У нас Центральный банк легко может в одну секунду отобрать лицензию у любого банка, который нарушает те или иные инструкции Центрального банка. То есть огромный механизм банковский, существующий с тысячами работников, с десятками, сотнями отделений, с большим кредитным портфелем, он может в одночасье лишиться лицензии только потому, что он нарушает банковское законодательство Российской Федерации.

А вот когда банки своей деятельностью в том числе раздувают этот кредитный пузырь, который, он не закроется, у народа нет денег, я не понимаю. Как человек, тратящий 65% своего личного дохода на покрытие кредитов банковских, вернет эти кредиты – это просто невозможно сделать. Это вот, я думаю, математик любой объяснит, что это нерешаемое арифметическое уравнение. Ну, оно решаемое в одном случае, когда у этого человека вдруг возрастают доходы по какой-то причине. Ну, например, какой-нибудь толковый учитель или, я не знаю, или журналист со своего скромного оклада вдруг переместился в пресс-службу какой-нибудь госкорпорации большой или очень большой компании. И у него доход утроился за раз.

Ну, может быть, но все население Югры так не сможет переместиться, в такие высокооплачиваемые позиции. Да, кстати говоря, и там не все так просто. Практика говорит о том, что люди, резко увеличивающие свой доход, при этой низкой культуре экономической тут же раздувают свои новые расходы до такой степени, что их экономическое положение не улучшается. Они не используют ситуацию для того, чтобы закрыть быстренько старые долги и не накапливать новые. Отказаться от каких-то трат, уйти в такой личный или семейный бюджет, при котором у тебя как минимум не возникает долгов. А еще ты по возможности откладываешь хоть какую-то часть своего дохода ежемесячно. Вот просто откладываешь, чтоб у тебя были деньги продержаться какое-то время.

И я наблюдаю даже по кругу моего общения эту ситуацию с нуждой. Люди в бытовом плане перестают многие, многие разумные люди, тратить привычные деньги, потому что они боятся, что завтра их доходная база сократится. Ну хорошо, это мы называем здравомыслием. А вот другая часть населения ведет так, как вот мы говорим. Соответственно, на нашем уровне мы можем только констатировать эту ситуацию, давать ей какие-то оценки, а как выходить из этой ситуации, я вот, я не знаю.

Это только повышение доходов населения – раз. Это работа в долгую – повышение экономической грамотности населения – два. Это влияние на банковский сектор таким образом, чтобы он не навязывал неподготовленным людям доступные кредиты – три. Да, сегодня бомж может по паспорту, вот если у бомжа есть паспорт, он пойдет, возьмет любой кредит в банке, и банк ему выдаст. Я знаю историю, когда 75-летнему человеку банк навязал фактически, ну, там банк и страховая компания, навязали продукт, по которому человек думал, что это его вклад, а фактически деньги были изъяты на пять лет без возможности пополнения, изъятия, досрочного закрытия данного договора с обещанием через пять лет выплаты каких-то денег. 75 лет человеку, да. И вот эти вот коммерческие банковские структуры, ну, это группа, они не постеснялись забрать у 75-летнего человека деньги, прекрасно понимая, что, скажем так, риски невозврата по определенным причинам, по естественным причинам, достаточно высоки. Невозврата денег этому человеку.

Может банк, любой банк выдать ипотеку пенсионеру сегодня в России? Или 70-летнему «плюс» гражданину потребительский кредит на пять лет, например? А вот забирать у них банки почему-то могут, и закон это позволяет делать. Так вот, если бы государство отрегулировало эту часть банковской политики, наверное, что-то было бы и полегче у нас на рынке доступных кредитов. Про МФО мы вообще сейчас не говорим. По мне, так это отрасль, которая не имеет права на существование, и взять кредит в виде микрозайма можно только предоставив, я не знаю, абсолютно неопровержимые доказательства платежеспособности. Но это, кстати, в бизнесе называется овердрафтом – пожалуйста. Короткий кредит под большой процент, когда ты уверен в своих оборотах. Так что вот так эта выглядит картина с моей точки зрения.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, хорошо. Давай будем переходить к следующей теме, она будет посвящена судьбе дворца искусств или культуры «Строитель» в Сургуте. Так что посмотрите это, если интересно. Подписывайтесь на наш Youtube-канал и ставьте лайки. И погнали дальше.