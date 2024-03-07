В каком состоянии находится гражданская авиация в эпоху санкций

Ограничение поставок в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрытие популярных зарубежных направлений сказались на гражданской авиации. В начале 2024 года стали чаще появляться новости о поломках самолетов и многочасовых задержках из-за технических неполадок. Что сейчас происходит в российской авиации − в материале siapress.ru.

Кто летает?

В последние два-три года каждый третий россиянин (32%) летал на самолетах различных авиакомпаний. Причем с 2018 года активность в перелетах среди жителей страны практически не меняется, ранее она составляла 29%, сообщает ВЦИОМ.

Чаще других самолетами летают россияне 25-34 лет (44%), а реже – представители старшего поколения (60+) – в этой группе в последние два-три года летали 18%. Авиаперелеты больше всего выбирают граждане с высшим или неполным высшим образованием, а также активные потребители интернета. Жители Уральского федерального округа летают самолетами чаще других россиян – 47% против 32%.

На чем летают?

Чаще всего россияне летали в последние годы авиарейсами компании «Аэрофлот» − 45%. В топ-3 популярных авиакомпаний вошли также «Победа» (28%) и «S7 Airlines» (25%). О безопасности «Аэрофлота» сообщают 42% опрошенных.

Однако иногда жители страны больше обращали внимание на цены билетов. Рейтинг экономичных авиакомпаний в представлениях россиян возглавила компания «Победа» (40%).

И им не страшно?

В сентябре 2023 года летевший из Сочи пассажирский самолет «Уральских авиалиний» с отказавшей гидравликой успешно приземлился в поле пшеницы под Новосибирском. Этот инцидент заставил задуматься о безопасности полетов в России.

Между тем, в начале декабря 2023 года появилась информация, что количество аварий пассажирских лайнеров в стране выросло в три раза, напоминает Lenta.ru. В их числе возгорания двигателей, экстренные посадки, неисправности и иные технические неполадки, которые меняли запланированные маршруты.

Однако Росавиация выдала другую информацию: с января по ноябрь 2023 года число происшествий с отечественными самолетами снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время было зарегистрировано 670 инцидентов, 400 из них произошли из-за отказа авиатехники и двигателей.

Специалисты также указывают, что поломок стало не больше: они просто стали серьезнее.

«Свое не развивали»: о модернизации и ремонте

За шесть лет в России модернизируют не менее 75 аэропортов. На эти цели выделят около 250 миллиардов рублей, это будет прямое бюджетное финансирование, сообщил в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин.

«Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет отечественных самолетов. Это сложная задача – покупали много самолетов за границей, свое не развивали», − отметил президент.

В настоящее время воздушные суда ремонтируют внутри страны, или же их отправляют за рубеж. Так, например, в прошлом году «Аэрофлот» послал лайнер Airbus A330-300 в Иран. Срок выполнения ремонтных работа составляет в среднем полгода, а не стандартный один месяц, добавляет Lenta.ru.

Серьезных проблем с поставкой запчастей, но есть нюанс: усложнилась логистика, а значит − выросли и цены. Необходимые детали поставляют ОАЭ, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.

«Для отечественных авиакомпаний доступны логистические цепочки, благодаря которым они получают требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники», — ранее сообщал начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаил Василенков.

Кроме того, практикуется «авиационный каннибализм»: с одного лайнера раздаются детали для других самолетов.

Стало ли больше направлений?

Utair увеличил пассажиропоток из аэропортов Югры на 22% с помощью новых маршрутов. Свыше двух миллионов жителей округа выбрали рейсы авиакомпании в 2023 году. Так, 1,9 млн человек путешествовали по внутрироссийским направлениям (из них 107 тысяч − между городами округа) и 112 тысяч человек − совершили полеты за рубеж.

Также число стран, в которые можно отправиться прямыми рейсами из России, увеличилось к декабрю 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 40. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнять в 2024 году прямые рейсы из РФ в 40 стран. Это Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, КНДР, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Маврикий, Мальдивы, Марокко, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Оман, Сейшельские острова, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Эфиопия», − говорится в сообщении.

Значимым событием в 2023 году стал запуск прямых рейсов в Грузию. Вылеты в Тбилиси и Батуми доступны теперь из десятка городов страны.

Интересны российским туристам и Вьетнам, Гонконг и Хайнань. Кроме того, в 2023 году восстановилось прямое авиасообщение между Москвой и Марокко.