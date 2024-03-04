Эксперты рассказали, что нужно, чтобы стать донором в России

«Можно ли стать донором, имея заболевания? Какие противопоказания временные? Сколько заплатят донору?» − спрашивает Федор Киселев.

Отвечают эксперты Роскачества:

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ДОНОРОМ КРОВИ

Слово «донор» происходит от латинского слова donare — «дарить». Донором быть не только почетно, но и полезно для собственного здоровья. Регулярное обновление клеток крови усиливает иммунную систему, улучшает работу печени, поджелудочной железы, пищеварительной системы. Более того, благодаря регулярным медицинским обследованиям донор может быть уверен в своем здоровье. Здоровому человеку стать донором крови довольно просто. Но есть определенные требования, которые необходимо соблюдать.

Согласно рекомендациям ВОЗ, существуют ограничения по возрасту для доноров крови. Разрешено сдавать кровь от 18 до 65 лет. Вес должен быть не менее 50 кг.

В организме взрослого человека около пяти литров крови, это 6–8% от общей массы тела.

Критерии для донора крови в России следующие:

возраст от 18 лет или приобретение полной дееспособности;

вес от 50 кг, при этом ИМТ — 18,5–40;

пульс 55–95 ударов в минуту;

систолическое давление 90–149 мм рт. ст., а диастолическое — 60–89 мм рт. ст.;

температура тела не должна превышать 37 °С.

Помимо перечисленных критериев, должны отсутствовать абсолютные и временные противопоказания к донорству, о которых мы расскажем ниже.

При принятии решения о донорстве часто возникает вопрос, можно ли курящему быть донором крови. Курение — не противопоказание к сдаче крови, но следует воздержаться от табака за час до процедуры, а также в течение двух часов после нее.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДОНОРУ ДЛЯ СДАЧИ КРОВИ

Придя на станцию сдачи крови, необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Необходимо учитывать, что в некоторых субъектах РФ и медицинских учреждениях обязательным требованием является наличие постоянной или временной регистрации в том регионе, где вы сдаете кровь (как правило, не менее полугода).

Иностранным гражданам необходимо предъявить паспорт и разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории РФ, выданное более одного года назад.

В учреждении нужно будет заполнить и подписать анкету о состоянии вашего здоровья, информированное добровольное согласие на медицинское обследование и донацию, а также согласие на обработку персональных данных.

В случае отказа от заполнения анкеты и подписания информированного добровольного согласия и согласия на обработку персональных данных лицо не допускается к донации (п. 5 Порядка прохождения донорами медицинского обследования, утвержденного приказом Минздрава России от 28.10.2020 № 1166н).

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ КРОВИ

За три дня до сдачи крови исключите лекарства, такие как аспирин и анальгин.

За два дня перестаньте употреблять любые спиртные напитки.

За сутки до процедуры откажитесь от жирной, жареной, копченой и острой пищи, а также от всех видов колбас. Также следует исключить свеклу, бананы, финики, авокадо, шоколад, яйца. Ограничить мясные, рыбные и молочные продукты.

Пейте морсы, компоты, чай с вареньем, минеральную воду. Ешьте отварные крупы и макароны с овощами, фрукты, печенье, сухарики, хлеб.

В день сдачи крови обязательно позавтракайте.

Если вы курите, то за час до процедуры воздержитесь от табака.

Перед процедурой хорошо выспитесь.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

В день сдачи крови, непосредственно перед процедурой, помимо проверки веса, температуры, пульса и давления, вы пройдете лабораторное исследование крови, которое определит, какой объем крови или ее компонентов можете сдать. Допуск к донорству крови или ее компонентов выдается врачом-трансфузиологом — специалистом центра крови или отделения переливания крови.

Как проходит процедура? Если вы сдаете цельную кровь, то на это потребуется 5–10 минут, сдача плазмы занимает 40 минут, а различных компонентов крови — от 40 минут до 2 часов.

После завершения процедуры следует минут 15 посидеть и отдохнуть. Если почувствуете слабость или головокружение, незамедлительно обратитесь к медперсоналу. В этом случае можно лечь на спину и поднять ноги выше головы или сесть, опустив голову между колен.

НЮАНСЫ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Есть нюансы в отношении того, сдаете ли вы цельную кровь или плазму.

Цельную кровь мужчины могут сдавать не более пяти раз в год, женщины — не более четырех, при донорстве плазмы разрешается сдавать в сумме не более 16 литров в год. Цельная кровь восстанавливается в течение месяца, а плазма — в течение нескольких дней.

Интервал между процедурами сдачи крови должен быть не менее 60 дней, а после сдачи плазмы — не менее 14. Если после сдачи цельной крови вы хотите сдать плазму, то должно пройти не менее 30 дней. На забор цельной крови требуется 10–15 минут, а на забор плазмы — около 40 минут.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ДОНАЦИИ

После сдачи крови следует воздержаться от курения в течение двух часов.

Оставьте повязку на руке на 3–4 часа, не мочите ее.

В день сдачи крови исключите тяжелую физическую нагрузку.

В ближайшие дни особенно уделите внимание своему питанию — оно должно быть регулярным, разнообразным и богатым питательными веществами.

Обязательно больше пейте — не менее двух литров жидкости в день, желательно чистой воды.

Спиртные напитки лучше не употреблять.

В день процедуры нет ограничений по вождению автомобиля, но следует учитывать свое самочувствие после донации.

ЛЬГОТЫ ДОНОРАМ

Конечно, все зависит от ситуации, региона, обстановки в обществе в целом, поэтому правила и нюансы могут меняться. Чтобы получить максимально полную информацию, следует обращаться в медицинские учреждения своего региона, они предоставят самую актуальную и полную информацию. Однако есть льготы, которые прописаны в Трудовом кодексе, и их должны соблюдать всегда.

Выходной день или несколько выходных дней в зависимости от ситуации. При этом сохраняется средний заработок. По договоренности с работодателем можно переносить этот выходной (например, сдавать кровь в выходные, а отдыхать в будний день).

Питание или денежная компенсация. Доноров в день сдачи крови или плазмы могут покормить, также возможна денежная компенсация. Размер компенсации зависит от региона, может доходить даже до 2,500-5000 рублей.

Санаторно-курортное лечение может быть предоставлено донору вне очереди, если он сдавал кровь как минимум дважды в течение года (2 максимально допустимые дозы крови и (или) ее компонентов). Обращаться за путевкой вне очереди нужно будет в учебное заведение или к работодателю, но медицинское учреждение, в котором донор сдавал кровь, выдаст справку, которая будет основанием для льготы.

Важно! В некоторых случаях предлагается донорство напрямую за деньги (то есть, отдельная высокая денежная компенсация), но это возможно при особых условиях, например, если у донора очень редкая группа крови. Но это исключительные случаи, о таких возможностях необходимо узнавать заранее.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ?

Новые возможности открываются для людей, имеющих статус почетного донора.

В соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются граждане, сдавшие безвозмездно:

цельную кровь 40 и более раз;

плазму 60 и более раз;

цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40;

цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60.

Есть федеральные дополнительные льготы и выплаты почетным донорам в 2023 году (их получают все, кто имеет право, вне зависимости от региона проживания):

Ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время (то есть, почетный донор имеет приоритет в выборе дат отпуска).

Внеочередное оказание медицинской помощи по ОМС.

Приоритет в получении льготных путевок на санаторно-курортное лечение.

Получение ежегодной денежной выплаты, которая не облагается налогом. Ее размер устанавливается каждый год.

Могут быть дополнительные региональные льготы. Так, например, в Москве почетные доноры (проживающие в этом городе, так как есть отдельная категория «Почетный донор Москвы») имеют следующие льготы:

Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Скидка 50% на оплату коммунальных услуг (в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов потребления).

Скидка 50% на покупку лекарственных препаратов.

Право пользоваться специализированными магазинами «Ветеран».

Получение «Социальной карты москвича».

Кроме того, разные регионы могут устанавливать свои дополнительные меры поощрения для доноров, отвечающих разным критериям и требованиям. Уточнять информацию необходимо с учетом своего места проживания.

ЕСЛИ ВЫ СДАЕТЕ КРОВЬ В РАЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Если вы сдавали кровь в разных учреждениях службы крови, то необходимо:

Получить справки по форме 448/у, подписанные руководителем и заверенные печатью, из каждого учреждения, в котором вы совершили донацию.

Предоставить эти справки в регистратуру учреждения службы крови, где сдавали кровь последний раз и планируете продолжать сдавать.

Написать заявление на имя руководителя данного учреждения.

КТО НЕ МОЖЕТ СДАВАТЬ КРОВЬ

Разберемся, при каких заболеваниях нельзя быть донором крови, а также какие еще существуют противопоказания к донорству крови.

Временными противопоказаниями являются:

Инфекционные заболевания: простуда, грипп, боль в горле, герпес или любая другая инфекция в стадии обострения.

Сделанные в течение последних шести месяцев татуировки.

Незначительное стоматологическое лечение — следует подождать 24 часа, прежде чем сдавать кровь. После серьезных манипуляций — подождите месяц.

Уровень гемоглобина ниже предельной нормы. В норме гемоглобин у мужчин — 130–160 г/л, у женщин — 120–160 г/л.

Беременность и грудное вскармливание — воздержаться от донорства крови один год после родов и 90 дней после окончания лактации.

Абсолютными противопоказаниями являются:

онкология;

болезни системы кровообращения;

заболевания сердца;

болезни центральной нервной системы;

положительный результат теста на ВИЧ;

перенесенная трансплантация органов;

наличие вирусов гепатита В и гепатита С;

полное отсутствие слуха, и/или речи, и/или зрения;

психические расстройства;

лучевая болезнь;

болезни эндокринной системы в стадии декомпенсации;

стойкая утрата трудоспособности (I и II группа инвалидности).

Если у вас был незащищенный половой акт с непроверенным партнером, то необходимо подождать три месяца, затем сдать все необходимые анализы. Если все показатели будут в норме, можно сдавать кровь.