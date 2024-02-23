Рассказываем об основных соцпрограммах, доступных для приобретения жилья на вторичном рынке

«Какие социальные программы действуют на покупку вторичного жилья?» — спрашивает читатель siapress.ru Степан Вятский.

Отвечают эксперты Роскачества:

Программы господдержки по ипотеке на вторичное жилье работают для определенных категорий людей — например, многодетных семей, военных или тех, кого признали нуждающимися в жилье. Рассмотрим основные виды господдержки вторичного жилья и получение скидок от банков и работодателя.

ЛЬГОТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Социальная ипотека

По данной программе регион субсидирует ставку по кредиту или компенсирует оплату части стоимости жилья до 30–100%. Такая льгота работает для учителей, уникальных специалистов или врачей, а также для людей, которые состоят на учете по улучшению жилищных условий, или многодетных семей.

В каждом регионе свои требования. Бывает, что для получения компенсации получатель субсидии должен, например, заключить трудовой договор с госучреждением минимум на 10 лет, — так работает социальная ипотека в Московской области. Еще она есть, например, в Москве, Архангельской области, Санкт-Петербурге.

Ипотека «Молодые учителя»

Правительственный регламент позволяет регионам заключить с Минобрнауки соглашение о субсидировании ипотечных кредитов для учителей до 35 лет. За счет этого ставка для них снижается до 8,5%. Подобная программа работает, например, в Мурманской области и Алтайском крае.

Военная ипотека

Для военнослужащих государство предлагает особую программу. По ней государство выплатит кредит за человека в пределах установленного лимита.

Региональные программы для отдельных категорий людей

Обычно для тех, кто нуждается в жилье, кого переселяют из аварийного жилья, или представителей определенных профессий. Например, в Самарской области — ипотека для медиков и педагогов по ставке ниже базовой на 3 п. п., однако доступна она только в определенных банках.

Дальневосточная и арктическая ипотеки

Позволяют взять кредит по ставке до 2%. По этим программам, в отличие от всех предыдущих вариантов, можно купить готовое жилье у частного лица, например квартиру или дом.

Если льготные программы вам недоступны, есть способы официально снизить базовую ставку по ипотеке.

ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ НА ИПОТЕКУ ОТ БАНКА ИЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ

Некоторые крупные работодатели предлагают сотрудникам скидку по ипотеке. Но сами банки могут предлагать скидки при выполнении определенных условий.

Стать зарплатным клиентом банка

Многие кредиторы снижают ставку таким клиентам. В последние годы скидку предлагают и тем, кто готов перевести зарплату на карту банка после того, как оформит ипотеку. Скидка по ставке — 0,5–1 п. п.

Часто банки сами устанавливают скидки по ставкам для клиентов определенных категорий — например, врачей, научных сотрудников или работников МЧС, — которые не могут претендовать на субсидии или социальную ипотеку.

Использовать дополнительные услуги банка

Часто это позволяет снизить базовую ставку в среднем на 0,3–1 п. п. Для этого требуется:

оформить добровольное страхование жизни и здоровья;

подать онлайн-заявку на сайте банка;

воспользоваться сервисом электронной регистрации сделок;

подтвердить профиль через Госуслуги, то есть пройти авторизацию через портал и предоставить банку доступ к персональной информации: паспортным данным, прописке, СНИЛС, данным о состоянии лицевого счета в СФР.

Увеличить первоначальный взнос

Это снижает риски банка. Большинство рады клиентам с высоким взносом — тем, кто вместо привычных 15–20% готов внести 40–50%. Скидка может быть до 1–2 п. п.

Уплатить комиссию за снижение ставки.

Многие банки запустили новую услугу — снижение ставки за комиссию. Работает это так: заемщик оплачивает комиссию 2% от суммы кредита и банк снижает одобренную ставку на 1%. Снизить ставку можно на весь срок ипотеки или только на первые несколько лет. В последнем случае комиссия будет ниже.

Второй вариант интересен клиентам, кто планирует погасить кредит досрочно или вынужден брать ипотеку по высоким ставкам — например, как в январе 2024 года. Через некоторое время, как было уже не раз, ЦБ начнет снижать ключевую ставку, а вслед за ним и банки — ставки по кредитам и вкладам. Тогда можно будет рефинансировать кредит под более низкий процент.

Быстро выйти на сделку

Банки поощряют клиентов, которые после положительного решения не затягивают со сделкой. За это предлагают скидку от 0,3 до 0,5 п. п.

Работа системы скидок зависит от банка: у одних они суммируются, у других — нет.

Полную информацию доступных льготных программ по ипотеке гражданин может получить в местной администрации своего региона, об условиях банках узнать в отделении банка или онлайн.