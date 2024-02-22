Дачники Сургута — об ипомее трехцветной и шуме вокруг нее

Распространенный у дачников цветок — ипомея трехцветная теперь под запретом. Она попала в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, о чем гласит постановление правительства России, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Впрочем, сургутян этот факт не смутил — ботаники-дачники поведали корреспонденту siapress.ru, что ипомея — цветок многоликий.

«Ипомею садили, но другой сорт, так как их очень много, — говорит Дарья Д., которая, кстати, сомневается, что и трехцветная ипомея исчезнет. — Я так думаю, как все садили, так и будут — как мак и петрушку. До недавнего времени вообще никто не знал о такой особенности цветка, а сейчас к ней просто привлекли внимание».

Замену опальному цветку найти можно, уверяют садоводы: «Семена именно трехцветной будет трудно достать, но род включает в себя другие виды, например Ipomoea purpurea, которой можно заменить трехцветную», — поделилась советом Наталья У.

Есть, однако, и те, кто встревожился: «Всегда ипомеечку сажала. Семян по осени насобирала. Отбирала специально, чтобы голубые и фиолетовые, — рассказывает Мария С. — Придется от греха подальше выкинуть, а то ведь захочется посадить. У меня они и сами рассеиваются. Чудно...»

Несмотря на признание ипомеи трехцветной наркотическим веществом и ее запрет, семена растения по-прежнему есть в свободной продаже — и в рознице, и в специализированных интернет-магазинах, сообщили «Известия».

Эксперты считают, что для искоренения цветка дачникам и сельским жителям потребуется один летний сезон. Кто будет выявлять эти растения на участке, пока неизвестно.