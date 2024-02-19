Сургутянам рассказали об интересных фактах о Сургуте в честь 430-летия

Сегодня, 19 февраля, Сургуте исполнилось 430 лет. Эта дата обозначена в наказе Великого князя Федора Иоанновича днем основания нашего города. В честь праздника глава Сургута Андрей Филатов поделился с местными жителями интересными фактами.

«День города как общегородское мероприятие мы отмечаем традиционно 12 июня, но фактический день рождения у Сургута как города именно сегодня, 19 февраля. Летопись Сургута уникальна. Она насыщена интересными фактами, знаменательными событиями. Хочу рассказать о некоторых из них в нашей рубрике «Сургуту – 430» и предлагаю поделиться самыми знаковыми для вас», − подчеркнул мэр.

Напоминаем, Сургут отпразднует 430-летие с новой юбилейной символикой, которая украсит городские улицы, здания, а также появится на множестве сувениров.