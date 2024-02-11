В Сургуте представили юбилейную символику

Сургут отпразднует 430-летие с новой юбилейной символикой, которая украсит городские улицы, здания, а также появится на множестве сувениров. Основные идеи ее — «430 лет развития» и «Город тепла», сообщают в пресс-службе мэрии.

«При разработке оформления мы отталкивались от смыслов, позволяющих четко позиционировать город и вектор его развития, — комментирует глава Сургута Андрей Филатов. — Так проявились две основных идеи. Первая – «430 лет развития». Она отражает историю города с момента основания до наших дней. Фиксирует, как растут его жители: в профессии, науке, культуре, спорте... И если развиваемся мы – развивается город.

Второй идеей стало представление Сургута как «Города тепла». Это историческая особенность нашего края. Раньше здесь добывали и поставляли в казну пушнину. О тех временах напоминает гербовое животное Сургута – черный лис. В XX веке, с развитием нефтегазодобычи и энергетики, город продолжил генерировать тепло и делиться им в новом качестве. И конечно, в этой идее сконцентрированы душевность и теплота, которыми отличаются жители Сургута».

Логотипы построены на образах, давно знакомых сургутянам: это черный лис и копья навершия памятника основателям города.

Автором символики стал сургутянин — дизайнер и художник Евгений Вирачев. По словам директора городского департамента культуры и молодежной политики Антона Акулова, он имеет более чем двадцатилетний профессиональный опыт, хорошо знает традиции и особенности города.

«Мы призываем всех сургутян разделить радость празднования, — добавляет чиновник. — Для этого предлагаем жителям, предприятиям и организациям свободно использовать логотипы, например, для наружного оформления зданий, при изготовлении сувенирной продукции, в социальных сетях». Все материалы для этого выложены в открытом доступе на сайте администрации Сургута.