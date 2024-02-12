Рассказываем о тонкостях получения шенгенской визы в 2024 году

Ситуация с выдачей шенгенских виз в 2024 году − стабильная. А в некоторых странах она даже улучшилась. Например, Франция в минувшем году выдала россиянам свыше 116 тысяч виз. Это почти на 70% больше, чем было в 2022 году. Однако наблюдаются и негативные тенденции. Во-первых, шенгенская виза может подорожать. А, во-вторых, отдельные страны ужесточили требования к документам. Об этом и многом другом − в обзоре.

Сколько придется платить?

Подорожание шенгенских виз для некоторых покажется незначительным − вместо 120 евро (80 евро визовый сбор + сервисный сбор около 40 евро, который берут, например, визовый центры Италии или Австрии) россиянам придется заплатить 135 евро (порядка 13 тысяч руб. по текущему курсу ЦБ РФ).

Когда лучше подаваться на шенген?

Февраль-март – подходящий период для получения шенгена. В межсезонье проще записаться на подачу документов в визовый центр. А также в этот период визу сделают в более короткие сроки по сравнению с высоким сезоном.

Традиционный всплеск обращений за визами случится в апреле-мае, когда за шенгеном пойдут туристы, планирующие поездку в ЕС в летнем сезоне.

Как получить мультишенген?

Франция − самая популярная страна для получения шенгена. При хорошей визовой истории у заявителей есть шанс получить годовой мультишенген.

Конечно, запись в визовый центр Франции в Москве по-прежнему очень плотная, необходимо «ловить» слоты для подачи документов, но «окошек» сейчас больше, чем было осенью прошлого года. Рассмотрение заявки займет от 2,5 недель. Подавать документы на визу можно за шесть месяцев до предполагаемого путешествия.

Получение итальянского шенгена может показаться еще более легким: слоты на запись в визовые центры есть на несколько недель вперед, сроки рассмотрения заявки составляет от 30 дней. Визы ставятся на сроки поездки, но есть вероятность получить и годовой мультишенген: все зависит от предыдущей истории конкретного заявителя. Схожим образом складывается ситуация и с получением визы в Испанию.

Португалия, Австрия, Греция и Венгрия в основном выдают однократные визы под сроки поездки. Срок рассмотрения заявления составляет от 2,5 недель. Консульства этих стран в обязательном порядке требуют предоставления подтверждения оплаты отеля.

Ужесточение условий: что делать, чтобы получить шенген?

Французская виза оказалась доступной для россиян в прошлом году. Но не все страны ЕС так лояльны. В 2022-2023 годах консульства нескольких государств ужесточили требования к российским заявителям: Германия, Словения и Мальта.

Причем особенно выделилась Германия. У туристов из России требуют не только туристическую медицинскую страховку, оформленную в странах ЕС, но и наличие счета в «поддающемся проверке банке, действующим в странах-членах ЕС».

Мальта также просит предоставить страховки иностранных, а не российских страховых компаний. Аналогичные требования у Словении: консульство в Москве требует страховой полис, выданный европейской компанией, либо иной компанией, которая сможет подтвердить, что у нее есть партнеры в странах ЕС, которые смогут оплатить медицинские и иные расходы при возникновении страхового случая.

Жесткие требования Германии эксперты связали со стремлением властей как сократить количество обращений за немецкой визой, так и в целом ограничить количество желающих посетить Германию.

Туристы адаптируются под новые ограничения и визовую бюрократию. Если человеку нужно попасть в Германию, ему проще получить шенген другой страны, въехать в эту страну и уже оттуда отправиться в Германию, пользуясь отсутствием внутреннего пограничного контроля в Шенгенской зоне.

Куда без визы?

В 2024 году россиянам доступен въезд в 119 стран мира без оформления визы. Она опустила с 49 на 51 место в мировом рейтинге по этому показателю.

Для россиян доступны страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ. Среди популярных направлений − Таиланд, Израиль, Грузия, Армения, Сербия, Беларусь, Гонконг, Вьетнам, Мальдивы, Турция.

Подчеркнем, что большинство стран требуют, чтобы загранпаспорт был действительным в течение полугода после окончания путешествия.

Материал подготовлен на основе официальной информации Ассоциации Туроператоров