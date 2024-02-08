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​К чему приведет эксперимент по маркировке консервов?

Эксперт рассказала, поможет ли специальная маркировка бороться с некачественными продуктами

​К чему приведет эксперимент по маркировке консервов?
Фото: УрГЭУ

С 12 февраля в России начнется эксперимент по маркировке консервов. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По замыслу, введение контрольного знака на упаковке поможет сократить количество поддельного и некачественного товара. В перечень продуктов-участников внесены рыбные, овощные и фруктовые консервы, а также морепродукты, орехи, фрукты, грибы и мармелад. Поможет ли специальная маркировка бороться с некачественными продуктами, и на что следует обращать внимание при выборе консервов, объясняет кандидат технических наук, доцент кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ Наталия Лейберова.

Маркировка является обязательным условием выпуска пищевой продукции. Она предупреждает потребителя от недостоверной информации. Требования к отдельным видам товаров, в том числе консервам, определяются ГОСТом и Техническим регламентом. В частности, производитель должен указывать дату изготовления, ассортиментный знак, номер предприятия-изготовителя, индекс промышленности. Чаще всего информацию наносят на дно или крышку консервной банки. С 12 февраля 2024 года, в рамках эксперимента, появится дополнительная маркировка в виде QR-кода. В нем будет скрыта перечисленная выше информация, а также проверочный код и средства защиты этикетки от копирования. Все данные будут переданы в национальную систему маркировки «Честный знак». Это позволит отследить перемещение товара от производства до магазина. Но отсканировать его можно только через специальное мобильное приложение. Отсутствие информации в базе данных, по новым правилам, будет означать, что продукт произведен или поставлен нелегально.

Предсказать эффективность пока сложно. Внедрение нового вида маркировки повсеместно на производствах может сказаться на повышении стоимости товара. Отмечу, что на сегодняшний день государство контролирует маркирование молочной продукции, бутилированной водой, безалкогольных напитков, и табачных изделий.

Исследование Роскачества показало, что около четверти производителей консервов подменяют шпроты более дешевой рыбой. На что следует обращать внимание, при выборе товара, чтобы не попасться на такую уловку? Чаще всего недобросовестные производители указывают на банках состав, не соответствующий действительности. Как правило, это подмена зоологического наименования. Например, вместо сайры, сардины и сардинеллы используют в качестве сырья сельдь, а кильку подменяют салакой или хамсой, потому что они относятся к одному семейству рыб. Большинство покупателей такого рода обман не распознают.

Качественная фальсификация консервов может достигаться такими способами, как повышенное содержание заливки, нарушение рецептуры, использование пищевых добавок. Но есть и более наглядные факторы, сигнализирующие покупателю о низком качестве. В первую очередь, необходимо обращать внимание на внешний вид банок. Они должны быть чистыми, без царапин и деформации. На донышке – никаких выпуклостей и следов ржавчины. Обязательно посмотрите дату выпуска. В случае с консервами, она точно подскажет из свежей или замороженной рыбы изготовлен товар, ведь сезон вылова в основном проходит с июля по октябрь. Следовательно, если консервы сделаны, к примеру, в марте, можно не сомневаться, что сырье использовано замороженное.

Следующий важный пункт – место производства. Если фабрика находится далеко от мест вылова, консервировали мороженную рыбу. Она безопасна в употреблении, но ее вкусовые качества будут на порядок ниже. И последний критерий – цена. Все-таки иногда стоимость продукта является свидетельством его качества. Если цена одной торговой марки, в сравнении с другими представленными на прилавке, ниже в разы, потребителю следует задуматься, в чем причина большой разницы и, возможно, отказаться от покупки.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 84, комментариев: 0
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