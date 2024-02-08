Учащиеся сургутских школ начнут питаться по-новому

В школах Сургута появится новое весенне-летнее меню. Печеночные оладьи, люля-кебаб, макароны по-европейски, салаты и другие блюда смогли попробовать и оценить родители и их дети во время дегустации меню «Комбината школьного питания». Около 100 человек приняли участие в мероприятии в трех образовательных учреждениях города.

В начале учебного года в школьное меню ввели 27 блюд. В этот раз Комбинат школьного питания подготовил 15 новинок. На пробу представили шесть видов салатов, пять горячих блюд, два гарнира и два напитка.

В меню включили такие важные и полезные блюда, как печеночные оладьи, биточки с индейкой и творогом, салаты с вареными овощами и морской капустой, рыба «под шубой» и многое другое. Запах вкусной еды заполонил школьные столовые.

«Главная задача – найти блюдо, которое было бы принято всеми участниками дегустации» − выделила заместитель директора департамента образования Администрации города Сургута Лилия Соловей.

Удалось угодить и родителям, и их детям. Они поделились своими фаворитами с корреспондентом siapress.ru:

«Из сегодняшнего рациона я попробовал тефтели под соусом и люля-кебаб. В качестве салата выбрал салат с помидорами и кукурузой, мне очень понравилось. Не особо оценил свекольный салат, но думаю, другим понравится», − рассказал ученик 10 класса Артем П.

«Я попробовала салат с вареной свеклой и соленым огурцом – интересное сочетание. Тефтеля очень вкусная, нежная, соус к ней тоже очень приятный. Взяла компот с яблоком и вишней, очень похож на домашний, который все мы пили в детстве. Такой же приятный на вкус, в меру сладкий», − поделилась впечатлением мама одного из школьника Елена С.

Однако были и негативные отзывы по поводу некоторых блюд. Так, некоторым родителям и детям не понравился чеснок, который ярко проявлялся в морковном салате. Во время дегустации этот неоднозначный продукт вызвал даже небольшую дискуссию о его необходимости.

После дегустации родителям и учащимся предстояло заполнить анкету по выбору блюд и напитков, которые больше всего понравились. Школьники одобрили все представленные салаты и напитки. Больше всего им пришлись по вкусу такие блюда, как люля-кебаб, рыба «под шубой» и биточки из индейки с творогом.

На первом месте у родителей оказался салат «Суворов», в состав которого входит морковь отварная, морская капуста, сыр, чеснок и легкий соус. Мнение родителей по горячему блюду совпадает с мнением школьников — на первом месте тоже находится люля-кебаб. Из гарнира родители отдают предпочтение рису с овощами, а напиток выбрали из вишни и яблок.