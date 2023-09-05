Сургутские дети и их родители продегустировали новые блюда в школьном меню

Этой осенью сургутские школьники будут питаться по-новому. Пасту, свежие салаты, бутерброды и другие блюда смогли попробовать и оценить родители и их дети во время дегустации меню «Комбината школьного питания» в гимназии №2.

«По результатам встреч с родительскими комитетами, представителями общественных организаций и анкетирования учащихся образовательных учреждений за прошедший учебный год было принято решение о введении в двухнедельное цикличное меню новых блюд для детского питания таких как: паста карбонара, говядина тушеная с тыквой, разнообразные салаты, напитки», − рассказала заместитель директор СГМУП «Комбинат школьного питания» Ольга Филимонова.

Детям из разных школ Сургута и их родителям предложили на дегустацию 27 новых блюд. Это был настоящий банкет. Каша пшенная с яблоком, мясной биточек с кабачками, овощи по-карпатски, салат из свежих огурцов и сладкого перца и многое другое приготовили на пробу самым капризным потребителям. Однако юным дегустаторам удалось угодить. Они поделились своими фаворитами с корреспондентом siapress.ru:

− Больше всего нам понравилась паста карбонара, она была теплая, аппетитная. Компоты тоже вкусные. Бутерброды нам тоже очень сильно понравились. Проблем в школьном питании у нас нет, не жалуемся, − отметила ученица школы №24 Варвара Черкасова.

− Паста карбонара понравилась, она была не жирная, как будто мама готовила. Салаты тоже хорошие, свежие, яркие. Я из этой школы. На питание не жалуемся, но мало кто ел раньше, потому что либо холодные были блюда, либо просто невкусные. Пельмени, например, склеенные все, в масле, − подчеркнула обучающаяся гимназии №2 Агата Леонова.

Позже дегустаторам было необходимо заполнить специальную анкету для обратной связи. Им предстояла важная миссия − назвать наиболее понравившееся блюда и напитки из нового меню.

Известно, что в сургутских школах не только следят за вкусовыми предпочтениями школьников, но и отрабатывают жалобы. Так, ранее дети сетовали на холодную и невкусную еду в столовых.

«Есть единичные жалобы на школьное питание. И мы понимаем, что это в том числе вкусовые предпочтения, семейные привычки. Наша работа − изучить эти моменты и выявить, что современные дети выбирают из предложенных блюд. Также проводится родительский контроль не реже одного раза в квартал. Мы зовем тех, чьи дети жалуется на еду. И, конечно, знаем про проблему горячего питания, которая чаще всего происходит в больших столовых. Поэтому ввели официантов, чтобы они накрывали столы», − пояснила замдиректора департамента образования администрации Сургута Лилия Соловей.

В школах города также продолжают производить расчет «коэффициента несъедаемости» путем взвешивания пищевых отходов. Именно так можно наглядно продемонстрировать, сколько детей отказывается от еды в столовых.

«Многие родители хотели, чтобы бутерброды давали детям с дотационными выплатами. И если у нас практически каждый день была каша, то сейчас мы будем давать гарниры с овощами, ризотто, запеканки, пасту сырную. Понимаем, что дети, особенно постарше, посещают общепит и такие наименования на слуху. Потом будем продолжать анализировать вкусовые предпочтения, учитывать их в зимнем питании. Меню во всех школах общее, но бывали случаи, когда в одном учреждении настаивали, чтобы из перечня убрали пельмени. По желанию в некоторых школах их заменяют на что-то другое», − добавила начальник производственного отдела Комбината школьного питания Вера Сафукова.

Подчеркнем, что к этому учебному году новое меню разработали с учетом измененной стоимости. С 1 сентября ученики 1-4 классов будут питаться на 160 рублей в день, а дети льготных категорий – на 398 рублей. Денежная компенсация за двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья/детей-инвалидов, обучающихся на дому, составит 199 рублей.