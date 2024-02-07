Советы от главного стоматолога Югры − о здоровье зубов

По данным ВОЗ более 90% населения Земли страдают стоматологическими заболеваниями. Многие из них можно предотвратить или устранить еще на ранней стадии. О том, как позаботиться о здоровье зубов − рассказала главный стоматолог Югры Валентина Казакова.

Ключевую роль в сохранении здоровья полости рта играет профилактика. Для сохранения стоматологического здоровья необходимо не реже одного раза в год посещать с профилактической целью врача-стоматолога, своевременно проводить плановую санацию полости рта, включая хирургическое лечение. При необходимости своевременно проводить зубопротезирование, а при занятии активными видами спорта (хоккей, бокс и т.д.) использовать каппы.

Также рекомендуется употреблять больше твердых фруктов и овощей, твердые сорта сыров, творог, морскую рыбу, зеленый чай без сахара, фторировать воду или добавлять в пищу фторированную соль. Минимизировать употребление легкоусвояемых углеводов, исключить сладкие газированные напитки и концентрированные соки, а также отказаться от вредных привычек (курение, покусывание щек и губ, употребление алкоголя, очень горячей пищи и напитков).

Важно помнить о рациональной гигиене полости рта: чистить зубы и язык два раза в день утром после еды и вечером перед сном, использовать дополнительные предметы гигиены. Это могут быть межзубная нить, межзубный ершик, ирригатор.

После приема пищи прополаскивать полость рта и использовать дополнительные средства − жевательную резинку с ксилитом, межзубную нить. Родители должны помогать детям ухаживать за зубами до 12 лет, чтобы с самого раннего возраста научить правильно заботиться о своем здоровье.

Подчеркнем, что с 5 по 11 февраля в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта. Тематическая неделя приурочена к профессиональному празднику стоматологов, который отмечается ежегодно 9 февраля.

В Югре стоматологическую помощь оказывают в 52 медицинских организациях 708 специалистов по различным направлениям. На территории региона работает 12 профильных поликлиник, в том числе одна детская, 13 стоматологических отделений и 26 кабинетов на базе медицинских организаций. Кроме того, помощь оказывается в 156 школьных стоматологических кабинетах.