Подробная инструкция для родителей, если ребенок потерялся

Любого родителя приводит в ужас одна лишь мысль о том, что их ребенок убежит из дома или потеряется. К сожалению, никто от этого не застрахован и каждый может столкнуться с подобной ужасной ситуацией. Но даже в таком случае не стоит поддаваться панике. Делимся с вами информацией, что следует делать, если ваш ребенок пропал.

Позвоните, напишите СМС, проверьте соцсети

Проверьте, когда ваш ребенок в последний раз заходил в соцсети, если он ими пользуется. Позвоните ему и его друзьям, напишите СМС, оповестите о пропаже классного руководителя − чем больше людей постарается узнать, где находится пропавший, тем лучше. Пусть каждый из опрошенных вами скажет, где в последний раз видел вашего ребенка. Просите их отвечать быстро и по делу: время терять нельзя, а напуганные люди бывают многословны.

Обратитесь в полицию

Если в течение часа вестей нет, звоните в полицию. Если по телефону отказываются принимать меры, идите в отделение. Если и в отделении советуют подождать и не принимают ваше заявление, позвоните при сотрудниках по телефону 02 − там записываются звонки, и отрицать потом факт вашего обращения будет невозможно. После того как полиция оказалась в курсе дел, обращайтесь к добровольцам: практически во всех регионах есть поисковые группы и их лидеры, которые регулярно ищут детей.

Не скрывайте информацию

Расскажите полиции и добровольцам всю правду, ничего не скрывайте. Если перед пропажей ребенка вы поссорились с ним − говорите об этом. Тогда у людей, которые готовы вам помочь, сложится наиболее полная картина происходящего.

Позвоните в «скорую»

Узнайте в «скорой», не поступал ли к ним ребенок, обзвоните местные больницы. Можно позвонить на горячую линию МЧС по телефону, но там вас спросят, зарегистрирована ли пропажа ребенка в полиции.

Запросите распечатку звонков с телефона ребенка

Сделайте у сотового оператора запрос на распечатку последних звонков с мобильного телефона ребенка. Можно также создать ориентировку с фотографией пропавшего, описание его примет и одежды. Там же укажите телефоны людей, которые занимаются поисками. Ориентировку можно расклеивать, искать возможных свидетелей, публиковать ее в соцсетях, в сообществах местных СМИ.

Пусть дома кто-то постоянно находится

Дома должен кто-то быть постоянно, проверяйте регулярно площадку у дома и подъезд. Лучше постоянно поддерживать связь с полицией и волонтерами.

Как происходят поиски пропавших детей в Сургуте − в интервью СИА-ПРЕСС.

По материалам поисково-спасательного отряда Югра-Ханты-Мансийск