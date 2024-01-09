Типичные ситуации, в которых права пассажиров поезда могут быть нарушены

Командировки и поездки на малую родину – нередкое явление в жизни многих. Такие путешествия чаще всего совершаются на поездах. Эксперты Роскачества рассмотрели самые типичные и потенциально спорные ситуации, в которых права пассажиров могут быть нарушены.

Опечатка в билете − не страшно

Покупая билеты онлайн, пассажир легко может сделать опечатку в своем имени или фамилии. Зачастую это становится причиной переживаний – пустят ли в поезд по такому билету. Не стоит волноваться! Главное – возьмите с собой паспорт. Если в данных допущено не больше двух ошибок (одна допускается в буквах, одна в цифрах), вас обязаны пропустить.

Однако в билетах на международные поезда опечатки не допускаются. Как определить, надо ли срочно менять билет? Если вы пересекаете границу России, требуйте билет с верными данными, если не пересекаете, можно оставить билет с опечаткой.

Если вы забыли дома билет и при этом приехали на вокзал заранее, вы можете попробовать успеть его восстановить.

Для восстановления билета необходимо на вокзале обратиться к дежурному и написать соответствующее заявление. Потребуется показать документ, удостоверяющий личность, именно тот, который регистрировался при покупке билета. Также с вас возьмут сбор за восстановление билета. Вся процедура может занять около двух часов, поэтому решение подойдет не для всех ситуаций, но, если время позволяет, воспользуйтесь такой возможностью.

А самый простой вариант – покупать электронные билеты и заранее проходить регистрацию. В этом случае вы не потеряете проездной документ (его всегда можно найти в почте), а в ряде случаев даже не придется показывать билет вообще.

Килограммы багажа

Ограничения по весу багажа – это для многих «самолетная история». Но в поездах тоже есть ограничения для ручной клади (то есть, по сути, всего того багажа, который мы берем с собой в вагон). По одному билету можно провезти до 36 кг вещей (до 50 кг, если вы купили билет в спальный вагон). Если вы возьмете с собой ощутимо больше, ответственный проводник может это заметить и не пустить вас в поезд.

Что можно сделать в этой ситуации?

Если вы не хотите расставаться с вещами, купите еще один билет, по нему получите формальное право провезти еще 36 кг багажа.

Есть в поездах и багаж, который сдается отдельно, тут тоже есть определенные ограничения. На один билет можно предъявить не более трех предметов багажа, суммарный вес которых не превышает 200 кг, при этом каждый должен весить не более 75 кг.

Указанные ограничения актуальны для одного билета. Если вы едете вдвоем или втроем, то, соответственно, по своим проездным документам вы можете провезти в два или три раза больше ручной клади и багажа суммарно.

Уехать раньше или позже?

Имея на руках билет, вы можете уехать чуть раньше или чуть позже. В первом случае вообще нет проблем – главное, чтобы нашлись места в поезде, отбывающем в том же направлении в более раннее время.

Если вы хотите уехать чуть позже (или опоздали на поезд, что тоже случается), то вопрос тоже можно решить. В течение 24 часов после отбытия вашего поезда обратитесь в кассу вокзала, предъявите билет – и вы сможете с минимальной доплатой приобрести другой. Если же вы покупать другой билет сразу не планируете, то можете вернуть часть денег, потраченных на билет (но не всю сумму целиком: будут вычтены цена плацкарты (платы за ваше место в вагоне) и сборы).

Посетить туалет станции бесплатно

С 2020 года туалеты на многих железнодорожных вокзалах дальнего следования сделали бесплатными. Но это актуально только для тех станций, территория которых находится в ведении Дирекции железнодорожных вокзалов.

Если за туалет хотят плату, покажите свой билет. По нему вас обязаны пропустить без оплаты, потому что она уже включена в стоимость проездного документа. Если суровый «кассир туалета» не пропускает даже с билетом, ссылайтесь на Устав железнодорожного транспорта.

Нельзя меняться полками и сидеть на чужих местах

Многие покупают первый попавшийся билет в надежде, что потом удастся поменяться местами. Справедливо, что пожилому человеку, родителям с маленькими детьми, беременным и людям с ограниченными физическими возможностями сложно забираться на верхнюю полку. Но равно справедливо и законно то, что пассажир с нижней полки имеет полное право отказаться меняться.

Нижняя полка даже в дневное время не считается «общей» территорией, но с 1 сентября 2023 года пассажиры нижних полок должны предоставлять пассажирам верхних время для того, чтобы поесть.

Что касается багажа, размещать его в специальных отсеках нижних полок опять же можно только с разрешения пассажира с нижней полки.

В большинстве случаев цена билетов на верхние и нижние полки в одном вагоне разная. Поэтому у пассажиров, заранее купивших самые удобные места, есть дополнительные аргументы в пользу отказа от «переезда».

Конечно, жизнь всегда вносит свои коррективы. И пассажиры могут по взаимному согласию поменяться местами. Но заставить вас сделать это никто не вправе! Если соседи агрессивно требуют уступить им более удобную полку, зовите проводника и показывайте билет, который подтверждает ваше право ехать с максимальным комфортом.

Бесплатные услуги для каждого пассажира поезда

Став пассажиром поезда, вы имеете право на целый ряд бесплатных услуг. Проводник обязан предоставить вам по просьбе стаканы, столовые приборы, щетку для обуви, швейный набор и даже настольные игры (шахматы, шашки). Переводя это в практическую плоскость, отметим, что во время поездки вы можете попить свой чай или кофе, а емкость для их заваривания получить бесплатно.

Стоимость постельного белья может быть включена в билет. В этом случае ничего дополнительно платить не нужно. А еще проводник должен застелить вам полку, если вы об этом попросите.

Отношения с соседями – дело тонкое

Соседи в поезде могут испортить всю поездку, особенно если речь идет о плацкартном вагоне. Можно ли найти управу на дебоширов?

Прямой запрет распивать спиртные напитки, шуметь, мешать другим пассажирам действует только в городском и пригородном транспорте, чисто формально на поезда дальнего следования он не распространяется. Но если приравнять поезд к общественному месту, любые нарушения спокойствия должны быть пресечены (когда они действительно случаются).

То есть мирно сидящих с гитарой и спиртным соседей, скорее всего, вы не направите на истинный путь здорового образа жизни. Но если они мешают вам спать, ведут себя агрессивно или проявляют признаки сильного опьянения, управу на них найти можно – обратитесь для этого к проводнику.

Ранее в Сургуте двух мужчин сняли с поезда за распитие алкоголя и ругань матом.

Собаку-поводыря можно провозить бесплатно

Перевозка животных всегда сопряжена с определенными сложностями. Например, крупных собак нельзя провозить в плацкарте. Но исключение делается для собак-поводырей, которые сопровождают людей с ограниченными физическими возможностями. Такое животное можно провозить бесплатно. Но в пути оно должно находиться у ног хозяина. Также обязательно надеть на пса ошейник и намордник.

Если вы едете за границу, уточняйте отдельно требования, которые предъявляются к перевозке собак-поводырей в той стране, куда направляетесь. Например, с животным могут пускать только в вагоны определенного класса.

Меняем по желанию или необходимости маршрут

Если вами приобретен билет на большое расстояние, а в середине пути вы решили, что очень хотите прервать путь и задержаться на очередной станции, вы вправе это сделать. Новый билет покупать не придется – в течение 10 дней вы сможете уехать на поезде аналогичного маршрута с той станции, на которой сошли. Нужно будет доплатить стоимость так называемой плацкарты и сбор за переоформление билета.

После того как вы сошли с поезда на промежуточной станции, нужно в течение трех часов обратиться в кассу и сделать на билете отметку об остановке.

Проехать чуть дальше тоже можно

А если вы проспали свой пункт назначения, то можете бесплатно прокатиться чуть дальше. Сообщите проводнику о том, что пропустили свою остановку, и попросите дать вам возможность доехать до следующей. Платить за этот отрезок пути уже не придется.

Конечно, все эти правила так прекрасно работают в теории, но могут не соблюдаться в реальной жизни. Нередко пассажиры сталкиваются с резким отказом предоставить им то, на что они имеют законное право. В этом случае важно не растеряться и напомнить о том, что ваши требования находятся в рамках «Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».

Напоминаем, с 1 сентября вступили в силу новые правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные Министерством транспорта РФ.