Власти Сургута определились с местом для нового здания театра актера и куклы «Петрушка»

Сургутский театр актера и куклы «Петрушка» давно нуждается в «доме» – после переезда из «Авроры» в 2020 году в течение нескольких лет шли разговоры о строительстве нового здания. В бывшем кинотеатре культурное учреждение ютилось с 2015 по 2020 год, до этого репетиции труппы проходили в ДК «Геолог» и «Энергетик», а выступления давали на сцене филармонии. Сейчас «Петрушка» расположился в цоколе торгового центра «Сибирь», однако здесь проводятся только бэби-спектакли. Более масштабные постановки вновь показывают на сцене филармонии.
Изначально планировалось, что его построят рядом с одним из корпусов СурГУ, но эта идея не прижилась. Затем предполагалось, что старый кинотеатр «Аврора» снесут, а на его месте появится здание для «Петрушки». Однако вскоре стало известно, что для реконструкции объекта нашелся инвестор. Им выступила группа компаний «Гулливер» – теперь в здании кинотеатра, по согласованию с властями города, оборудуют спортзал с выставочным арт-пространством.
Летом уходящего года стало известно, что строительство кукольного театра перенесли с 2023 на 2025 год. В администрации заявили, что полностью отвергли идею о совмещении ГКЦ и ТАиК. По словам властей, они рассматривали такой вариант, но специалисты посчитали его невозможным. Однако была предложена альтернатива – построить объект на месте станции юннатов. Данное здание решили снести еще в 2021 году. В 2022 году эта история получила продолжение. На снос станции направили 15,5 млн рублей.
Как опять спортзал? Сколько же можно!
Сколько же можно строить спортзалы в центре города?
Вместо снесенной базы СПОПАТ - спортзал.
Вместо снесённого сквера в мкр А - спортзал.
Вместо свободного пространства в одном из микрорайонов города летне- зимнее футбольное поле за 5 млн рублей,
Кажется ещё пять спортзалов вознамерились чиновники построить в городе спортзалов в различных локациях города.
Я не против строительства спортсооружений в принципе.
Но пора бы переходить в их строительстве на новый качественный уровень, уходя от быстровозводимых «спортсараев».
Дайте городу хотя бы один крытый стадион с полноразмерным футбольным полем и трибунами на 5 тысяч зрителей!
Дайте людям зимой смотреть футбол и другие виды соревнований под крышей и в тепле!
Сколько можно агитировать народ за снежный волейбол и снежный футбол!
Ага!
Когда сегодня минус 40, а у людей «времени вагон и маленькая тележка».
И куда пойти?
Ну да! В кои века состоялся сегодня благотворительный матч ХК «Югра» со сборной Сургута.
В кои века!
А построить здание «Петрушки» по проекту приглашённого иностранного архитектора округ и город просто обязаны, отложив свои Мега- проекты и Мега - стройки, пожирающие десятки миллиардов рублей ежегодно.
Надо выполнить свои публичные обязательства прежде всего перед детьми.
Ведь не зря наш Президент Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год - Годом Семьи.
И в Год Семьи в Сургуте публичные органы власти просто обязаны построить уникальный детский семейный театр «Петрушка».