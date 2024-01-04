В Сургуте процент жилой застройки может вырасти с 15 до 45

В Сургуте обсуждают возможность расширения процента жилой застройки. Сейчас он составляет 15%, но власти предлагают его расширить до 45. Администрация опирается на предложение девелоперов – именно они выступили с такой идеей.

«В первую очередь это связано с вопросом комплексного освоения территории микрорайонов, где размещено в том числе аварийное, ветхое жилье, где возможна реализация в том числе объектов образования, с помощью комплексного развития территории, строительства сетей инженерного обеспечения. И те концепции, которые направляли застройщики, они были более низкой этажности, но процент застройки составлял порядка там 36-45. Поэтому, собственно, рассмотрели, подвергли анализу территории сложившейся застройки исторической – микрорайон А, седьмой микрорайон, ряд микрорайонов, где разработаны проекты межевания», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Алексей Фокеев.

Одним из преимуществ новшества главный архитектор назвал снижение этажности. Якобы расширение площади застройки позволит строить более низкие дома. Но депутаты и общественники уверены, что для этого необходимо ввести предельный верхний порог для застройщика.

«В действующем регламенте прописано от 9 этажей, а это означает, что вряд ли застройщик будет соблюдать это ограничение по этажности и это приведет к конфликту, потому что, скорее всего, мы увеличим площадь застройки, я ознакомился с подобными регламентами других субъектов, и у них существует именно предельная этажность. Понятие предельной этажности на участке, вот такое предложение», — отметил депутат думы Сургута Андрей Саликов.

Остается и другая проблема – сейчас ведется работа по изменению генплана города. Общественники и сургутяне переживают, что после проведенной работы предложенные поправки окажутся неактуальными.