Самые популярные слова года пришли из интернета

«15 лет назад интернет был способом бегства от реальности. Сейчас реальность — способ бегства от интернета»: шутливое, но меткое наблюдение подтверждается порталом «Грамота.ру», который впервые выбрал слова года. В тройке лидеров — понятия, которые живут именно там, в Глобальной Сети. Которая, в свою очередь, так плотно вошла в нашу жизнь, что уже не спрятаться, не скрыться.

Итак, слово года — «нейросеть»: о буме искусственного интеллекта вы прочитаете на 13 полосе, здесь же вслед за специалистами «Грамоты» отметим, что при отсутствии кодификации (то есть включения в словари, которое фактически узаконивает слово) «нейросеть» уже обросла огромным валом упоминаний где бы то ни было, включая серьезные научные тексты, а также обрела множество форм — от нежной «нейросеточки» до фамильярной «сетки». Забавно, что на втором месте в «грамотном» топе — снова она, сетка, только уже в виде слова «джипити» или, как будет правильнее, GPT. Третьим словом года стала «база», возвращающая нас из виртуальной действительности в реальную: впрочем, популярность она набрала среди молодежи, бродящей все там же — в дебрях интернета…