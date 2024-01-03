Сургутский железнодорожный вокзал снесли, чтобы построить новый

Много лет подряд в Сургуте активно обсуждали необходимость реконструкции железнодорожного вокзала. Местные жители разделились на два лагеря: одни поддерживали эту идею, а другие были категорически против. В частности, противники пытались донести мысль о том, что уничтожение сургутского ж/д вокзала − неуважение к истории города.

2023 год решил все споры: вокзал снесли, чтобы построить на его месте новый. Обновленный объект в городе появится не раньше 2025 года. Власти Сургута решила переделать здание важного объекта на современный лад, но при этом оставить уникальное мозаичное панно.

Здание было образцом советского модернизма и формировало образ динамичного растущего города. Его фасады и интерьеры украшали мозаики известного художника-монументалиста Германа Черемушкина. Со стороны перрона разместили четыре мозаики: «Тайга», «Нефть», «Энергия» и «Вода». Они представляли основные богатства сургутской земли. А со стороны привокзальной площади разместили мозаики об освоении Севера: нефтяные вышки, корабли, церковь и символы геологической науки. Внутри вокзала также установили двустороннее панно.

Кстати: Железнодорожную станцию в Сургуте официально открыли в 1978 году. Десять лет вокзал ютился в стенах невзрачного деревянного сооружения. Последняя версия здания была построена в 1988 году по проекту новосибирского архитектора Владимира Авксентюка. Он разработал проекты всех крупных вокзалов на ветке Тюмень — Тобольск — Сургут — Нижневартовск, выдержанные в единой стилистике.