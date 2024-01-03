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​СИА-ПРЕСС 2023. Снос года. Станция Тупик

Сургутский железнодорожный вокзал снесли, чтобы построить новый

​СИА-ПРЕСС 2023. Снос года. Станция Тупик
История сделала круг: вместо капитального здания сургутский ж/д вокзал снова ютится во времянке. Надеемся, это ненадолго. Фото: siapress.ru

Много лет подряд в Сургуте активно обсуждали необходимость реконструкции железнодорожного вокзала. Местные жители разделились на два лагеря: одни поддерживали эту идею, а другие были категорически против. В частности, противники пытались донести мысль о том, что уничтожение сургутского ж/д вокзала − неуважение к истории города.

2023 год решил все споры: вокзал снесли, чтобы построить на его месте новый. Обновленный объект в городе появится не раньше 2025 года. Власти Сургута решила переделать здание важного объекта на современный лад, но при этом оставить уникальное мозаичное панно.

Здание было образцом советского модернизма и формировало образ динамичного растущего города. Его фасады и интерьеры украшали мозаики известного художника-монументалиста Германа Черемушкина. Со стороны перрона разместили четыре мозаики: «Тайга», «Нефть», «Энергия» и «Вода». Они представляли основные богатства сургутской земли. А со стороны привокзальной площади разместили мозаики об освоении Севера: нефтяные вышки, корабли, церковь и символы геологической науки. Внутри вокзала также установили двустороннее панно.

Кстати: Железнодорожную станцию в Сургуте официально открыли в 1978 году. Десять лет вокзал ютился в стенах невзрачного деревянного сооружения. Последняя версия здания была построена в 1988 году по проекту новосибирского архитектора Владимира Авксентюка. Он разработал проекты всех крупных вокзалов на ветке Тюмень — Тобольск — Сургут — Нижневартовск, выдержанные в единой стилистике.


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03 января в 16:49, просмотров: 1019, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
03 января в 17:17
Два года не пройдёт как возведёт РЖДстрой-10 новый Сургутский Жд вокзал.
А тем временем дорогу в 1458 км от СПб до Мурманска император Николай Романов построил за полтора года. Первые рельсы от будущего города Романов- на-Мурмане (Мурманск) уложили в июне 1915 года, в ввели все магистраль, хотя и по временной схеме в ноябре 1916 года. Причем от Петрозаводска до Мурманска дорога шла исключительно в арктической зоне.
А тем временем те же РЖД вознамерились построить Жд дорогу от Нижневартовска до Усть-Илимска, СевСиб называется и тоже в полторы тысячи км. Думаете построят? Не-а. Вокзал может построят, а СЕВСИБ нет.

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